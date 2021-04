Car le monde du foot, c’est aussi ça, ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 10 avril à minuit : Winter Workout (Sauvage-Staxus)

Nos minets aiment porter des combinaisons qui laissent apparaître leurs jolies fesses. Quant aux shorts en Lycra, ils laissent deviner de belles bites !

Le manplus : Que des bogoss !

Pavel Masters, tout sourire quand il s’enfonce en Nick Fox !

– Photos : Winter Workout / Sauvage-Staxus

Après l’entraînement, David Hollister et Danny Jones sont chauds pour se baiser chacun leur tour !

– Photos : Winter Workout / Sauvage-Staxus

Johny Walsh ne murmure pas que des mots doux à Joel Tamir. Il lui assène aussi de profonds coups de boutoir !

– Photos : Winter Workout / Sauvage-Staxus

Le bombé des fesses accentué par le port de jockstraps produit ses effets : Pavel bande dure et sodomise David Hollister !

– Photos : Winter Workout / Sauvage-Staxus

Dimanche 11 avril à minuit : Footballs! (SportzLadz-Staxus)

L’équipe de foot de Staxus nous attend ! Préparons-nous à mater de beaux shorts, de belles bosses et de très bonnes baises !

Le manplus : Leo Beam et Jerome Culkin sont des new cumer très attirants !



L’après le match est sexe entre Denis Skala, Leo Beam et Nick Fox. Denis et Nick montrent à Leo comment ils aiment marquer les buts !…

– Photos : Footballs! / SportzLadz-Staxus

Au lieu de s’entraîner, Jerome Culkin préfère s’intéresser au cul chaud et à la bouche humide de Joel Tamir !

– Photos : Footballs! / SportzLadz-Staxus

Il est tard. Nick Fox veut profiter d’un film au lit alors que Jerome Culkin veut voir un match de foot ! Que faire ? La réponse est évidente : éteindre la télé et faire l’amour ! 🙂

– Photos : Footballs! / SportzLadz-Staxus

On peut être des fans d’équipes rivales et être amants ! Comme c’est le cas de Beno Eker et de Casper Randall. Après un match, de retour à la maison, Beno saute Casper !

– Photos : Footballs! / SportzLadz-Staxus

