Décès de l’ex-porn star Treshawn Valentino. Il n’avait que 35 ans…

« Je me réveille avec un autre ange qui s’en est allé. Treshawn Valentino. Tu fus la personne la plus gentille que j’ai connue à mon époque ‘Escada’. Je n’arrive pas à croire que tu sois parti. Reste au Paradis. » Postée par un dénommé Tracy Morris et datée du 2 avril dernier, l’annonce du décès de Treshawn Valentino se propage depuis. Ses amis de la scène gay de Chicago, notamment ceux de la Ball Culture dont il avait fait partie, le pleurent. TheLuckeyStar est le premier blog à s’en être fait l’écho.

Né le 21 juin 1985 (voir sa fiche AVN), Treshawn Valentino avait fait du porno de 1997 à 2012. Principalement pour des labels gays US spécialisés Black et Latinos comme Bacchus Releasing, Pitbull Productions et Real Urban Men.

– Jaquettes : Real Urban Men

On l’a aussi vu chez Lucas Entertainment, Raging Stallion… et TitanMen. C’était dans le film Bad Conduct avec Leed Scott.

– Photos : TitanMen

Les cause de sa mort ? Au moment où s’écrivent ces lignes, elles n’ont pas été communiquées.

Toutes nos condoléances à sa famille, ses proches et amis.