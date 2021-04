IDM bientôt ré-ouvert, continue ses vidéos sympas.

Si tout va bien (on croise les doigts), le fameux sauna parisien qu’on ne présente plus pourra bientôt de nouveaux accueillir les amateurs de chaleur et de sexe.

En attendant, Stéphane et toute l’équipe pensent à nous en proposant régulièrement des vidéos d’actus très bien ficelées. Déjà 17 à leur actif et ils comptent bien continuer encore pour notre plus grand plaisir. C’est les IDM News.

Le dernier invité : Michal qui vient présenter son actu. On vous propose de le visionner ci-dessous.

Et si vous aimez les photos sexys, n’oubliez pas de visiter l’Instagram d’IDM.