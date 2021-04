Toute cette semaine sur PinkX, nos mecs sexy n’ont qu’un but : nous procurer du plaisir en s’en donnant ! (19 – 25 avril)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 19 avril à minuit : Do Me for the Likes (Raging Stallion Studios)

Drake Masters vs Riley Mitchel ! Qui gagnera le combat des likes sur les réseaux sociaux ? Qui aura le plus de pouces verts sur leurs vidéos de cul ? Regardez et découvrez le ou les vainqueurs ! Un trio et trois duos avec capote + un duo consistant en des fellations et des anulingus.

Le pinkplus : Et si ce n’était pas qu’une parodie porno de nos travers qu’exacerbent les reseaux sociaux ? On se dit que la compétition entre les adeptes des OnlyFans a aussi à voir avec ce que nous raconte Do Me for the Likes. Un film qui plus est hyper bandant : que de belles bêtes viriles !!!

Carlos Lindo livre à Drake Masters son plat. Le livreur est hyper sexe. Drake laisse volontairement tomber sa serviette pour l’appâter avec sa grosse bite. Ça marche. Carlos se déshabille et pompe Drake. Ce dernier veut aussi goûter à la bite de Carlos. Bien sûr, il en profite pour se filmer !

Coach sportif, Jay Landford est en séance privée avec Riley Mitchel. Celui-ci est déterminé à se le faire, à filmer leurs ébats et à les poster pour avoir plus de likes !…

Drake Masters tombe sur deux touristes top canon : Teddy Torres et Max Duro. Il les invite chez lui pour la baise et se filmer…

Quand Riley Mitchel voit que Drake Masters a posté une trio, il décide de battre son adversaire en se faisant enculer par l’un des mecs, Max Duro !

Drake Masters invite Woody Fox et Shane Jackson pour qu’il puisse les filmer en train de baiser dans la piscine…

NOUVEAUTÉ – Mardi 20 avril à minuit : Sexe multinational (GayFrenchKiss)

L’après-midi, ils ne pensent jamais à faire une sieste. Ils adorent tellement baiser… Quatre duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : La vision jouissive d’une France ouverte aux Européens de l’Est, aux Africains, aux Moyen-Orientaux et aux Sud-Américains !

Le viril Alex troue le très sexy Jimmy !

Emine est bouche et anus ouverts pour Logan Aballo !

Le bear Orlando saute Matéo !

Yaya bien planté en Jordan !

Mercredi 21 avril à minuit : Bare : Big Dicks and Bubble Butts (NakedSword)

Grosses queues et culs bombés en mode sans capote, voilà le programme ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un casting prestige de toute beauté. Notamment le top modèle iranien de la marque Andrew Christian, Arad Winwin, et les pop-porn stars Mickey Taylor et Jarret Moon. Si ces deux derniers ne sont pas dans la même scène, ils ont collaboré pour cette cover de Ghost du même Jarett.

Cade Maddox intensément dans le beau cul de Jarret Moon !

Arad Winwin se régale de la super croupe d’Adrian Hart !

Mickey Taylor et Skyy Knox flipflopent !

Le viril Johnny Hill à donf dans Zak Bishop !

Jeudi 22 avril à minuit : Indiscrétion (CrunchBoy)

Rien ne les arrêtera ! Ils ont des besoins sexuels au-delà de la norme… Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : CrunchBoy garde son côté naturel et voyeur. Indiscrétion est un régal avec de très bonnes surprises !

On cherche Maxence Angel. Où est-il ? Il est en bas, dans une cabine, déjà bien occupé à bourrer Illy Ria.

Kevin Ass – qu’on connaissait passif – montre à Carter qu’il peut se faire coq !

Jess Royan est à Barcelone. il nous présente Jabita, 26 ans, passif. C’est sa première scène. Il aura la très bonne surprise de se faire prendre par un amant de tout premier choix : le viril Viktor Rom !

Le sexy Bairon Hell baisé par le tout aussi sexe Rico Vega ! Comme les tatouages de Rico sur son bras gauche sont beaux !!!…

NOUVEAUTÉ – Vendredi 23 avril à minuit : Nikeurs de Téci 3 (Citébeur)

Les nikeurs de Téci sont en action et parfois ils se mettent à deux pour satisfaire les passifs ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Que les queues peuvent être déchirantes ! Total respect à ceux qui comme le tout doux Samy Lakdar se les prennent sans défaillir !!!

Barbu à la beauté biblique, Mathieu se soumet corps et âme à Etalon !

Fessé et sodomisé, Samy Lakdar jouit de se soumettre au cagoulé Kamaro !

Actif sur pile Duracel, Braquemard fait des ravages en Byron Cohen !

Le joli minet Samy Lakdar se donne à Max le Portugais et à Portos TBM !

NOUVEAUTÉ – Samedi 24 avril à minuit : The Live-In (Masqulin)

Un couple achète une maison avec le mobilier et un curieux house-boy. Un trio et deux duos sans capote.

Le pinkplus : Un scénario sympa, des acteurs bandants et un trio 100% versatile : ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu Gabriel Clark se faire sodomiser !

Heureux époux, Manuel Skye et Gabriel Clark sont ravis de recevoir les clés de leur nouvelle maison, achetée meubles compris à un autre charmant couple gay. Le lendemain matin, Manuel embrasse Gabriel et part pour son travail, laissant son époux se rendormir. Cette maison dispose toutefois d’un avantage inattendu en la personne d’un sexy house boy, Shane Jackson. Ce dernier émerge du sous-sol et s’occupe avec une attention toute particulière de Gabriel…

Gabriel Clark et Manuel Skye discutent au sujet de leur house-boy Shane Jackson. Manuel n’est pas chaud pour le garder. Mais dès que Manuel se retrouve seul au salon, Shane débarque et lui prouve à quel point il peut vraiment lui être utile…

Shane Jackson invite Manuel Skye et Gabriel Clark dans l’espace de la maison où il loge. Le couple est heureux de constater que leur house-boy bénéficie de tout le confort avec une vue exceptionnelle. Shane ne tarde pas à leur montrer son extrême gratitude…

NOUVEAUTÉ – Dimanche 25 avril à minuit : Asia Boys 3 (BravoFucker)

Pablo nous fait voyager en Extrême-Orient avec de beaux garçons asiatiques très chauds. Quatre duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : Pablo Bravo a l’art et la manière de jouer sur des combinaisons ethniques relativement peu utilisées. C’est hyper bandant !!!

