Jason Collins nous prévient : Sortir avec un bodybuilder n’est pas un cadeau !

« Avant de sortir avec un bodybuilder, voici quelques élément à prendre en considération :

– Nous sommes extrêmement chers à nourrir !!!

– Nos pets sont absolument horribles et fréquents !

– Nous passons environ quatre heures par jour à manger.

– Si nous ne pouvons pas nous entraîner, nous devenons grincheux.

– Sans PPC (ventilation en pression positive continue), nos ronflements réveilleront les morts ! »

Ah, Ah, Ah… Non ! C’est un véritable tue l’amour ce que nous révèle Jason Collins. Ou dit autrement, les mecs hyper baraqués seraient juste bons pour des plans cul, mais pas pour une love story au quotidien ?! Non. On n’y croit pas !!!

En postant ce tweet le 18 avril dernier, Jason Collins marque un point : ça fait le buzz et beaucoup le découvre. Acteur porno pour quelques studios mais surtout sex-tapeur, cet Américain tient aussi un vlog passionnant . En matière de développement personnel, il est top.

« Si jamais on t’a rejeté, dit que tu n’étais pas assez bien ou si tu as du mal à t’apprécier, cette vidéo est faite pour toi. Consulte également ma chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci et des discussions sur la vie, le sexe et les relations. »

En fait, lui-même essuie constamment des critiques : l’acné sur son visage, sa barbe hirsute, son trop plein de tatouages, sa consommation ostentatoire de cigares, sa sexualité pas assez gay, etc… Mais justement ! En le voyant prendre du plaisir en en donnant à des personnes extrêmement divers de par le genre, l’âge et l’origine ethnique, il est l’exemple vivant de ce qu’il affirme : ce qui est défaut pour les uns, est qualité pour les autres. Nul doute que dans le genre motard buriné, tatoué et musclé, Collins est même un fantasme vivant pour beaucoup plus d’un et d’une.

Si son tweet sur les bodybuilders s’applique à lui, ce n’est un frein ni pour l’apprécier, ni pour l’aimer au quotidien.