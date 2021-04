MenOfPorn rapporte une triste nouvelle. La porn star connue sous les noms de Manny Vegas, Nick (Nikk) Toretto ou tout simplement Nick est décédée en septembre dernier. Il avait 37 ans. Les causes de sa mort ne sont pas mentionnées.

Bogoss musclé d’origines italiennes, Nikk/Nick/Manny était hétéro. Ses scènes sorties entre 2009 et 2012 témoignent de cette caractéristique. Chez NextDoorStudios, où il se fait appeler Manny Vegas, il apparaît dans un solo, une scène hétéro – avec une certaine Christy Bender -, et deux duos où il se fait sucer. Par Mason Wyler, puis par Christian Wilde.

Chez JackCruise, c’est pareil. Sous le nom cette fois-ci de Nikk Toretto, il fait un solo, une scène hétéro avec la blonde Ally Ann et deux duos où il se fait masser, lécher le pied et sucer par Cruise. Un vrai hétéro ! En fait, c’est chez d’autres labels, notamment PrideStudios, DirtyTony et Suite703, qu’il s’implique davantage dans le gay. Il est là actif. Notamment avec Christian Ray, Matthew, Trevor et Conner O’Reilly. Mais jamais le « gay for pay » n’a été passif.

Toute nos condoléances à sa famille et à ses proches. RIP