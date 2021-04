Andréa High X magnifiquement « TBMisé » par un Rebeu et un Latino ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 24 avril à minuit : Bare Bonding (Raw-Staxus)

Certains ne comprennent pas pourquoi on veut systématiquement les sauter. Nous on sait pourquoi ! 🙂 Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Le trio avec le petit train ! 🙂



Le joli Tyler Scott sauté par David Hollister !

– Photos : Bare Bonding / Raw-Staxus

Casper Randall s’empale en Adam Veller, lui-même baisé par David Hollister…

– Photos : Bare Bonding / Raw-Staxus

Daniel Hausser se fait « exploser » le cul par Adam Veller !

– Photos : Bare Bonding / Raw-Staxus

Le beau Eric Zilla à fond dans le pulpeux Jamie Jackson !

– Photos : Bare Bonding / Raw-Staxus

Dimanche 25 avril à minuit : En chambre partagée (Menoboy)

Andréa High arrive dans un dortoir avec quatre lits simples, une chambre qui se partage. Il opte pour se poser sur le lit supérieur mais il se fait dégager par Tahar qui décide que se sera son lit pour la nuit. Pablo Bravo, le 3e, lui a trouvé sa place. Pas de soucis, Andrea High s’exécute. Il se déshabille complètement et demande aux deux racailles si elles veulent se faire pomper…

Le manplus : Andréa High X est un chef-d’œuvre de minet. Un ange blond qui encaisse avec ravissement les grosses queues brutales. Quant à Tahar et Pablo Bravo, ils incarnent à la perfection les mâles dominants qui ne doutent jamais de la puissance ravageuse de leur membre viril.

