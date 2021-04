On ne sait jamais tout de nos stars ! De Drew Sebastian, on connaissait ses performances sexuelles de mâle alpha TTBM. On n’ignorait pas qu’il avait été l’un des ex-boyfriend de la porn star Dolf Dietrich. Mais voici que grâce à une interview postée le 22 avril chez AVN, on découvre qu’il est chef cuisinier. Et que, surtout, il est actuellement très occupé par son entreprise de restauration à emporter. Sa spécialité ? Des plats nutritifs, diététiques et savoureux qui puisent bien souvent dans ses origines cajuns et portoricaines. On est heureux que ce soit un succès. Le nom de son entreprise nous à quand même fait sourire : Andy’s Bites ! Ok, en anglais, on peut traduire ça par « Les Crocs d’Andy ». Mais lu en français, ça nous ramène direct à sa grosse bite. Aussi appétissants que soient ses plats, ce dont on a faim, là, tout de suite, c’est de lui !!! Non ? 😉

Si c’était possible, quel plat choisirait-on ?

Saumon en croûte de pistache, galettes de crabe cajun avec rémoulade, bol de poulet à la vietnamienne sauce arachide, Jambalaya cajun… (tous les emballages sont 100% recyclables, avec l’objectif de n’avoir plus que du compostable)

– Photos : Andy’s Bites

… ou préfèrerait-on Drew lui-même ? Sa grosse queue créditée dans les 25 cm ainsi que ses cuisses fermes, son torse puissant, ses bras musclés, sa belle gueule virile… Il y a vraiment de quoi saliver !!!

– Photos : Raging Stallion Studios

Gourmands que nous sommes, la solution est de tout tester ! 🙂

Plus sérieusement, lorsque la pandémie de COVID-19 a provoqué l’arrêt des tournages porno, l’ancien chef cuisinier que Drew était s’est remis à l’ouvrage. Il s’ennuyait, en avait assez de voir ses amis se goinfrer de malbouffe et il s’est adapté pour vendre des plats faits maison à emporter.

« J’ai commencé à préparer des repas ici, à Palm Springs, et de nombreux amis – ainsi que beaucoup de leurs amis -, se sont mis à passer commande. »

L’activité partielle est devenue un temps plein. La cuisine de la maison n’étant plus assez grande, il a fallu un espace commercial. Ce faisant, il a lancé Andy’s Bites . Ce succès, il veut désormais l’accompagner d’un livre de cuisine :

« J’ai rassemblé beaucoup de recettes au fil des ans, et une grande partie de ce que je veux faire dans mon livre de cuisine est de raconter des petites astuces aux gens. Parfois, sur Facebook, quand quelqu’un me recommande d’animer une émission gay de cuisine, il y a toujours une méchante queen qui dit : ‘N’a-t-il pas fait du porno ?!‘… ‘Oui, je l’ai fait. Mes fans adorent ça et ils aiment ma cuisine.‘ J’ai également beaucoup voyagé dans le monde en étant ‘Drew Sebastian‘. Alors qui d’autre saurait mieux se maintenir en forme et bien manger que quelqu’un qui est une porn star depuis plus de 10 ans ? » Un argument effectivement imparable. À 46 ans, le mâle en jette vraiment !

– Photos : Raging Stallion Studios