Kevin David : « Dans le regret de devoir retirer ce poste car des casse-couilles se sentent obligés d’écrire à mon homme… »

La porn star Kevin David n’arbore pas seulement de nouveaux et superbes tatouages. Il est aussi retrouvé l’amour. Par un tweet daté du 3 mai assorti d’une photo de son couple, il est fier d’écrire : « Il est beau mon homme. PS : il ne fait pas de porno et ne s’est pas converti. Inutile de lui écrire. » Sauf que cette dernière recommandation n’a pas du tout été entendue. D’où ce tweet posté dès le lendemain…

Le visage du chéri de Kevin David était-il déjà masqué par un Emoji ? Sans doute pas. Ainsi a-t-il pu être reconnu et se faire harceler. Lui a-t-on fait non-stop des propositions les plus sexuellement explicites ?… Le bonheur des uns sécrète malheureusement aussi chez certains le désir de le mettre à l’épreuve. Bien sûr, être un livre ouvert quand on est une personnalité gay a un rôle indéniable dans la visibilité et la reconnaissance de l’homosexualité. Mais il y a aussi de la sagesse dans l’expression : « Pour vivre heureux vivons cachés. »