Le programme du week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 8 mai à minuit : School’s Out (BadBoyBoarders-Staxus)

C’est la meilleure période de leur vie et rien d’étonnant! Avec une panoplie de bites dures, de couilles lourdes et de libidos insatiables, Nos étudiants ont fait de l’amour de la bite et des trous du cul l’antidote parfait à la fatigue éducative. Une partouze et trois duos sans capote.

Le manplus : La partouze !

Sanctionnés pour leur propension à fumer des clopes dans l’établissement, Dick Casey et Kris Wallace profitent bien de leur heure de colle ! Quand Kriss commence à emboucher de façon suggestive une banane, Dick sait qu’il pourra faire de son camarade un vide-couilles !…

Photos : School’s Out / BadBoyBoarders-Staxus

Bo Randall est du genre studieux, toujours prêt à élargir ses connaissances. Toutes ses connaissances !!! Quand il voit le délicieux Matt Boner endormi sur un canapé, il abandonne rapidement ses bouquins pour pouvoir regarder ce que Matt a entre les jambes. Hum… Le chibre a les mensurations parfaites pour bien lui élargir les commissures de lèvres et le rectum !!!

Photos : School’s Out / BadBoyBoarders-Staxus

Les répétitions d’une pièce de théâtre vire au sexe quand Kris Wallace et Francisco Ruck se retrouvent eux deux seuls. Et c’est Kriss qui une nouvelle fois s’en prend plein le cul !!!

Photos : School’s Out / BadBoyBoarders-Staxus

Les résultats aux examens confirment que tous les étudiants qui on travaillé y ont excellé. Il est donc temps pour leur tuteur, Johan Volny, d’ouvrir une bouteille de champagne pour fêter le succès de Finn Hornet, Dion Jet et Ryan Olsen. Les réjouissances ne s’arrêtent toutefois pas aux coupes de champagne…

Photos : School’s Out / BadBoyBoarders-Staxus

Dimanche 9 mai à minuit : Sex Clubbing (DirtyFuckers-Staxus)

Sept mecs garçons ne se retiennent en rien pour assouvir leurs fantasmes dans ce sex club. Une partouze et trois duos sans capote.

Le manplus : La double-pénétration du joli minet Danny Jones !

La timidité de Nick Fox et Rodrigo Perez ne dure qu’un temps. Rodrigo prend bien vite soin de rimmer, doigter et enculer Nick avec passion !

– Photos : Sex Clubbing / DirtyFuckers-Staxus

Dans ce qui semble être une zone abandonnée du club, Johny Walsh se lâche en assenant ses coups de boutoir à John Hardy !

– Photos : Sex Clubbing / DirtyFuckers-Staxus

John Hardy se fait ensuite bourrer par Timmy Williams tout en portant son harnais de poitrine pour une meilleure adhérence! À coté d’eux, ça baise…

– Photos : Sex Clubbing / DirtyFuckers-Staxus

Partouze entre Danny Jones, Shovi Khal, John Hardy et Timmy Williams. Danny aura droit à une double-pénétration par Shovi et John !

– Photos : Sex Clubbing / DirtyFuckers-Staxus

