Le programme de la semaine sur PinkX ! (10-16 mai)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 10 mai à minuit : My Horny Neighbors (Italian Gay Amateurs)

Stefano est un jeune Italien landa qui aime baiser avec ses voisins. Et si ces derniers sont en couple avec une femme, ça l’excite encore plus ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Stefano ne fatigue jamais, sauf pour la quatrième scène où ce sont Adolfo et Andre qui baisent sans lui.

Mardi 11 mai à minuit : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Les salles de sport augmentent le taux de testostérone et quand nos mecs sont foutus comme des dieux et montés comme le Minotaure, ça vous donne des baises olympiennes !

Le pinkplus : Des mecs top canon dans une salle de sport fantasmatique.

La séance de gym entre Micah Brandt et Alex Mecum vire rapidement à une partie de jambes en l’air…

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Quand Sean Zevran se fout à poil, Skyy Knox ne peut qu’être captivé…

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Jeremy Spreadums, Johnny V. et Austin Wolf s’entraînent au monté à la corde. Mais les trois mecs sont très vite excités par les muscles qui se gonflent et les culs qui se galbent…

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Prof de boxe, Dakota Rivers met KO le cul de Josh Conners !

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Le masseur Rex Cameron est très pro. Mais quand il s’occupe d’Arad Winwin qui a un corps de ouf, il ne résiste pas à la tentation. D’autant que l’Iranien apprécie ses finitions…

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Mercredi 12 mai à minuit : Masturbation Station (Raging Stallion Studios)

Pour stimuler ses employés, ce patron a installé une station de masturbation (et de baise) dans l’entreprise.Dès qu’un employé a un petit coup de mou, il vient se faire rebooster par l’un de ses collègues. Rien de tel pour repartir au travail en pleine forme…

Le pinkplus : Comment se fait-il ce management ne soit pas systématisé dans les entreprises !? La jouissance au travail devrait être une priorité !

Les collègues Colby Tucker et Riley Mitchell sont sollicités par leur patron pour tester son nouveau management et baiser dans une salle faite pour : une station de masturbation. Les deux hommes sont tellement chauds qu’au lieu de se masturber, ils se pilonnent le cul !

– Photos : Masturbation Station / Raging Stallion Studios

Le PDG Dante Colle célèbre le déploiement de sa « Station de Masturbation » en y mettant du sien avec son assistant, Kurtis Wolfe, et le stagiaire, Cris Knight…

– Photos : Masturbation Station / Raging Stallion Studios

Ryan Stone et Teddy Bear jouent à des jeux vidéo lorsque Ryan sort sa bite géante pour distraire Teddy du match. Ça fonctionne et Teddy abandonne le jeu pour n’être plus qu’un vide-couilles…

– Photos : Masturbation Station / Raging Stallion Studios

C’est journée « massages » ce mercredi au bureau. Et comme ça se passe dans la « Station de Masturbation », Ricky Larkin est un masseur très au courant de ce que les employés désirent. Cole Tucker veut le sucer ? pas de problème. Ricky est aussi là pour ça !

– Photos : Masturbation Station / Raging Stallion Studios

Kurtis Wolfe et Tristan Jaxx se branlent dans la « station de masturbation » puis ils s’enculent à tour de rôle !

– Photos : Masturbation Station / Raging Stallion Studios

Trent King et Jay Austin sont en réunion au bureau quand arrive Ricky Larkin avec un gâteau d’anniversaire en forme de bite pour Trent. Ricky sait ce que Trent veut pour son anniversaire, alors il sort sa bite pour que Jay fasse de même…

– Photos : Masturbation Station / Raging Stallion Studios

Jeudi 13 mai à minuit : Meeting In Progress 2 (MenAtPlay)

Quatre histoires où tous les coups sont permis afin d’obtenir ce qu’on veut ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un leçon amorale portée magistralement par des mâles top sexe en costume/cravate ! La bite de Vadim Romanov est particulièrement grosse !

Le magnat de la musique Damon Heart travaille en studio sur ce qui sera sûrement le tube de l’un de ses nouveaux artistes. Son ex, Drew Dixon, est vraiment en colère. Le nouvel artiste était censé signer avec lui. Pour aggraver les choses, Drew n’en a toujours pas fini avec Damon. Malgré les insultes et les coups bas, Drew aime toujours Damon. Il veut désepérement qu’il le baise, comme avant. Il fera tout pour que l’histoire se répète !…

– Photos : Meeting In Progress 2 / MenAtPlay

Monsieur météo ambitieux et arrogant, Franky Fox veut devenir le présentateur vedette des infos télé. Après avoir fait le point météo du jour, son assistant Vadim Romanov informe Franky que le poste qu’il convoitait est déjà pourvu. Furieux contre son assistant « inutile », « juste fait pour la baise », Franky semble sur le point de l’enculer brutalement. Mais le « larbin » va cette fois-ci lui montrer qui est le boss !…

– Photos : Meeting In Progress 2 / MenAtPlay

Alex Mecum est à la maison et se prépare à aller travailler au Parlement lorsque ça sonne à sa porte d’entrée. Il s’agit d’Andre Bugatti. Mécontent de cette visite inattendue, Alex lui dit qu’il n’a pas de temps à lui consacrer. André lui dit qu’il a quelque chose qui pourrait l’intéresser et lui remet une enveloppe. À l’intérieur, des photos compromettantes d’Alex avec un homme. C’est simple : ou Alex l’aide à retrouver son poste de ministre ou André fera publier les photos. Alex accepte. Mais il n’est pas quitte. Andre veut qu’il se mette à genoux et qu’il ouvre la bouche…

– Photos : Meeting In Progress 2 / MenAtPlay

Le mafieux Franky Fox vient réclamer au propriétaire d’un club, JP Dubois, le paiement de sa contribution hebdomadaire. JP lui répond que ce sera impossible car la semaine n’a pas été fructueuse. Franky dit à JP de lui servir un whisky on the rocks et de le rejoindre dans la zone VIP du club. Il faut qu’ils parlent. Le mafieux est lui-même préoccupé car son big boss risque de le considérer comme un « faible »… ce qu’il est. JP le ressent et prend l’initiative d’obtenir un délai en couchant…

– Photos : Meeting In Progress 2 / MenAtPlay

NOUVEAUTÉ – Vendredi 14 mai à minuit : Flip It Raw (CockyBoys)

Ils se prennent l’un après l’autre avec en final le plaisir de savourer leur sperme. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Et si l’égalité dans une relation de couple n’était réelle que si la versatilité était pleine et entière ?

Austin Avery et Ben Masters, teint en blond platine…

– Photos : Flip It Raw / CockyBoys

Les très tatoués Clark Davis et Ricky Roman !

– Photos : Flip It Raw / CockyBoys

Les séduisants Canadiens à grosse bite : Cory Kane et Sean Peek !

– Photos : Flip It Raw / CockyBoys

Austin Avery et Troy Accola adorent se regarder dans la glace pendant l’amour !

– Photos : Flip It Raw / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 15 mai à minuit : Raw Construction (Raging Stallion Studios)

Ces ouvriers costauds en sueur aiment les bites épaisses qui peuvent remplir des culs ! Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un film hyper-excitant qui fait vraiment penser que plus un homme affiche sa virilité, moins il est hétéro ! 😉

Ricky Larkin et Jaxx Thanatos sont sur un chantier de construction avec un tout nouveau collègue, Kurtis Wolfe. Ils aiment ce qu’ils voient alors ils accueillent Kurtis en lui baissant son pantalon et en venant plaquer leur bite contre son visage et son cul…

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

Trent King et Kurtis Wolfe sont en pause déjeuner. Kurtis est déçu par la quantité de viande que contient son hamburger. Trent lui offre généreusement son gros morceau de viande entre les jambes pour qu’il se régale…

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

La nuit, Sharok et Adam Ramzi se faufilent sur un chantier de construction pour baiser. Et c’est Sharok qui se fait emplir !

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

Grant Ryan accroche des cloisons lorsque Ricky Larkin entre pour vérifier son travail. Grant a tout mal fait et Ricky est énervé. Le seul moyen pour Grant de prouver sa valeur à Ricky est de le laisser le baiser…

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

Alors que Jay Landford, le propriétaire de la maison en construction, vérifie la progression des travaux, il mate grave le gros cul du chef de chantier, Derek Bolt. Celui-ci le remarque et ça lui plaît que son cul soit convoité…

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 16 mai à minuit : Sex In Manchester (CrunchBoy)

Jess Royan et Fabien partent à Manchester chez Mickey Taylor et un weekend très chaud les attend !

Le pinkplus : Une réelle spontanéité entre des mecs excitants, dont la pop-porn star britannique Mickey Taylor !!!

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.