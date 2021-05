Dolf Dietrich et Jack Mackenroth : La fin glauque de leur si belle histoire d’amour !

En novembre dernier, fraîchement séparé de la porn star Hugh Hunter, le daddy du X gay US Dolf Dietrich affirmait avoir retrouvé l’amour. Avec un luxe de détails, il racontait combien sexuellement c’était génial. Mais il ne nous en disait pas plus. On ignorait qui était son nouveau mec. En janvier il révélait enfin son identité : Jack Mackenroth. Cet athlète-mannequin-vedette de la téléréalité et activiste séropo est aussi depuis 2018 un sex-tapeur réputé. Leur belle histoire d’amour n’a toutefois pas fait long feu. Les accusations que profère Mackenroth à l’encontre de son ex sont terribles…

Par un tweet posté le 8 mai à 21h53, Dolf Dietrich annonce avec calme leur séparation : « Jack Mackenroth et moi-même ne sommes plus un couple… Je sais que vous tous avez des préoccupations plus importantes, mais je voulais juste souhaiter le meilleur à Jack.

Jack a pour mantra « la gentillesse vient en premier » et il essaie de le pratiquer. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. »

Des photos du couples nageant alors dans le bonheur accompagnent cette déclaration bienveillante.

La veille, pourtant, un tweet posté par Mackenroth avait une toute autre tonalité : « … Dolf Dietrich vient juste d’entrer de force dans mon appartement pour s’en prendre à moi. Il a balancé mon portable dans un seau d’eau et il m’a attaqué. J’avais découvert qu’il… » Mackenroth accuse son ex d’être un pédophile ! Dietrich customiserait des poupées baigneurs pour en faire des sex-toys. Il aurait également chatter de multiples fois sur des site « secrets ». Ce tweet s’accompagnait de photos de Mackenroth ensanglanté et d’une poupée transformée.

Aux internautes qui interpèlent Dietrich sur les accusations de son ex, il faisait cette réponse le dimanche 9 mai : « Il dit beaucoup de choses fausses, c’est ce qui arrive quand il est fâché. » Quelques heures plus tard, le tweet accusateur de Mackenroth était supprimé. Ce dernier retweetait par contre la déclaration apaisée de Dietrich sur la fin de leur couple ainsi que ses meilleurs souhaits pour Mackenroth. Et ce lundi Mackenroth déclare : « Bonne chance à mon ex Dolf Dietrich. Je sais que Str8UpGayPorn a pris un tas de nos tweets pour nous rabaisser tous les deux. Mais nous étions énervés et effrayés… ». Euh… Que faut-il en conclure ?