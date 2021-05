Des hommes véritablement eux-mêmes toute cette semaine sur PinkX ! (17-23 mai)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 17 mai à minuit : Nikeurs de Téci 3 (Citébeur)

Les nikeurs de Téci sont en action et parfois ils se mettent à deux pour satisfaire les passifs ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Que les queues peuvent être déchirantes ! Total respect à ceux qui comme le tout doux Samy Lakdar se les prennent sans défaillir !!!

Barbu à la beauté biblique, Mathieu se soumet corps et âme à Etalon !

– Photos : Nikeurs de Téci 3 / Citébeur

Fessé et sodomisé, Samy Lakdar jouit de se soumettre au cagoulé Kamaro !

– Photos : Nikeurs de Téci 3 / Citébeur

Actif sur pile Duracel, Braquemard fait des ravages en Byron Cohen !

– Photos : Nikeurs de Téci 3 / Citébeur

Le joli minet Samy Lakdar se donne à Max le Portugais et à Portos TBM !

– Photos : Nikeurs de Téci 3 / Citébeur

Mardi 18 mai à minuit : Pornstars New Generation (CrunchBoy)

CrunchBoy loue un appart à Valence et c’est une baise non stop et sans capote pendant deux jours !

Le pinkplus : Et si c’était vrai ? Si le pays le plus sexe était l’Espagne ? Un film qui donne encore plus envie de vivre dans ce pays !

Jess Royan filme Damien Crosse se faisant casser le cul par le TTBM Koldo Goran et un hétéro curieux ! Jess ne manque pas de baisser son pantalon, et l’atmosphère devient encore plus orgiaque !…

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Angel Cruz fucké par Damien Crosse !

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Angel Cruz cette fois-ci déchiré par Koldo Goran !

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Le beau et tatoué Alejandro Torres casse le boule du sexy minet blond James Silver !

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Mercredi 19 mai à minuit : The Live-In (Masqulin)

Un couple achète une maison avec le mobilier et un curieux house-boy. Un trio et deux duos sans capote.

Le pinkplus : Un scénario sympa, des acteurs bandants et un trio 100% versatile : ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu Gabriel Clark se faire sodomiser !

Heureux époux, Manuel Skye et Gabriel Clark sont ravis de recevoir les clés de leur nouvelle maison, achetée meubles compris à un autre charmant couple gay. Le lendemain matin, Manuel embrasse Gabriel et part pour son travail, laissant son époux se rendormir. Cette maison dispose toutefois d’un avantage inattendu en la personne d’un sexy house boy, Shane Jackson. Ce dernier émerge du sous-sol et s’occupe avec une attention toute particulière de Gabriel…

– Photos : The Live-In / Masqulin

Gabriel Clark et Manuel Skye discutent au sujet de leur house-boy Shane Jackson. Manuel n’est pas chaud pour le garder. Mais dès que Manuel se retrouve seul au salon, Shane débarque et lui prouve à quel point il peut vraiment lui être utile…

– Photos : The Live-In / Masqulin

Shane Jackson invite Manuel Skye et Gabriel Clark dans l’espace de la maison où il loge. Le couple est heureux de constater que leur house-boy bénéficie de tout le confort avec une vue exceptionnelle. Shane ne tarde pas à leur montrer son extrême gratitude…

– Photos : The Live-In / Masqulin

Dimanche 18 avril à minuit : Sex In Valencia (Crunchboy)

Crunchboy nous invite en weekend à Valence, en Espagne, pour nous prouver qu’il y a vraiment de belles bêtes de sexe !

Le pinkplus : Des plans directs pour des saillies puissantes ! Que ça gicle !!!

Miquel Dugue baise Yago Sinner !

– Photos : Sex In Valencia / Crunchboy

Jess Royan troué par le TBM Josh Meza !

– Photos : Sex In Valencia / Crunchboy

Victor Rom dose Bairon Hell !

– Photos : Sex In Valencia / Crunchboy

Rico Vega à donf dans Dany Boss !

– Photos : Sex In Valencia / Crunchboy

NOUVEAUTÉ – Vendredi 21 mai à minuit : Quelques cm d’extase 1 (Brutes de Sexe)

Ces mecs sont gourmands : ils kiffent les belles gueules quand elles ont en plus les centimètres qu’il faut ! Une extase dont voici le premier round.

Le pinkplus : Le trio ! Dimitri Venum et Mathieu Ferhati sont excellents de complicité virile avec le beau passif asiatique Ryu Forestin.

Raphael Lems est réputé pour être un bon détrousseur de trous, mais quand il tombe sur Mathieu Ferhati c’est le sien de trou qu’il va donner en mode bien passif !

– Photos : Quelques cm d’extase part 1 (Brutes de Sexe)

Dimitri Venum et Mathieu Ferhati sont potes dans la vie et aiment aller au sport ensemble mais quand Ryu Forestin leur fait les yeux doux, c’est un autre type de sport qui s’annonce. Ryu va prendre cher !…

– Photos : Quelques cm d’extase part 1 (Brutes de Sexe)

NOUVEAUTÉ – Samedi 22 mai à minuit : Bro-Ing It Up (Masqulin)

Quand on rentre après avoir un peu trop bu et que l’on se trompe d’appart, on débarque dans un lit mais pas celui avec sa femme … super scène d’ouverture qui annonce trois autres toutes aussi peu banales. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Ça fait tellement plaisir de voir des pornos dont les scénarios sortent des sentiers battus ! La scène entre JJ Knight et Gabriel Phoenix fait un effet WOAW ! La baise acrobatique entre Alex Mecum et Pierce Paris est également topissime. Et on adore aussi la première : Orson Dean et Troy Daniels – que de beaux tatouages ! – forment non seulement une belle paire de baiseurs mais rappellent aussi une étude scientifique : plus un hétéro boit, plus il couche avec des mecs ! 🙂

Troy Daniels a échangé sa vie citadine pour une banlieue où chaque maison se ressemble, où tous ses habitants semblent si prévisibles, si lisses. Une rencontre de fin de soirée en compagnie de son voisin Orson Deane va changer la donne. Un verre de trop et Troy se fera pilonner le cul par son nouveau meilleur ami… et vice versa ! 🙂

– Photos : Bro-Ing It Up / Masqulin

Admis aux urgences, Gabriel Phoenix attend avec impatience les résultats du Dr Orson Deane. Anxieux, il peut compter sur le soutien moral de JJ Knight et de sa compagne. Les résultats médicaux ne sont pas bon du tout. Dévasté, Gabriel explique à JJ que bien qu’il ait eu la chance de vivre des choses merveilleuses dans sa vie (argent, voyages), il n’a jamais trouvé l’amour et pire… il est puceau. À quel point son meilleur ami est-il prêt à aller pour combler un vide chez un homme qui se croit mourant ?…

– Photos : Bro-Ing It Up / Masqulin

L’influenceur fitness Alex Mecum aime montrer à ses fans comment il obtient ce corps sculpté et ce cul rond et ferme. Grand fan, Pierce Paris ne manque jamais un épisode. Lorsque Pierce surprend inopinément Alex en train de se promener et de se filmer en direct dans son quartier, il ne peut s’empêcher de le suivre pour le regarder de plus près. Les deux hommes musclés et hot étaient faits pour se rencontrer en chair et en queue. Woaw !!! Il faut voir à quelle baise acrobatique ils s’adonnent en public !

– Photos : Bro-Ing It Up / Masqulin

Agent de sécurité de l’aéroport, Michael DelRay est sur le point de finir sa longue journée sans incident. C’est alors que son scan de sécurité détecte quelque chose d’extraordinairement grand qui est caché sur un passager, Jack Hunter. Michael prend sur lui de procéder à une fouille corporelle très approfondie dans une salle réservée pour…

– Photos : Bro-Ing It Up / Masqulin

NOUVEAUTÉ – Dimanche 23 mai à minuit : Imprévus de la bite (Menoboy)

Si le travail, c’est la santé, c’est surtout ici prétexte à baiser ! 🙂 Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Un film extrêmement bandant grâce à ses modèles et aux prises de vue vicieuses ! 🙂 À noter qu’Elias Roy fait partie des rares acteurs du Menoboy d’avant la longue pause de son réalisateur-producteur à être toujours présent sur ses récents tournages.

Bogoss au chômage, Ludo Wolf a du mal à réveiller son mec Jordan Negue – super son tatouage cou-bord du visage !!! Ludo veut que lui aille au taf. Il sait si bien se servir de sa bouche et de son cul qu’il met d’aplomb Jordan !

– Photos : Imprévus de la bite / Menoboy

Ludo Wolf a trouvé un boulot d’homme de ménage chez un particulier, Kevin David. Celui-ci a non seulement pour qualités d’être un top canon mais aussi d’aider son employé à faire le ménage dans les recoins les plus intimes ! 🙂

– Photos : Imprévus de la bite / Menoboy

Bien réveillé et travaillant dans la livraison, Jordan Negue apporte son premier colis et inopinément sa bite et son jus. Le client Elias Roy n’attendait que ça !

– Photos : Imprévus de la bite / Menoboy

