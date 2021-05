Décès de Ty Thomas, le beau blond de NextDoorStudios. Il avait 29 ans…

Le 11 mai dernier, MenOfPorn a été le premier blog spécialisé porno gay à annoncer le décès de Ty Thomas, un des bogoss de NextDoorStudios. Sans toutefois nous en dire plus qu’un de ses amis se souvenait des merveilleux moments qu’ils avaient partagés et qu’une levée de fonds pour ses funérailles avait été organisée via GoFundMe. Mais MenOfPorn ne donnait aucun lien, aucun nom, aucune autre précision. Le 16 mai, QueerMeNow confirme le décès en donnant un peu plus de détails : le jeune homme est décédé le 6 mai 2021 à Los Angeles. Il n’avait que 29 ans. La cause de la mort n’a pas été communiquée. Est-ce une impression dénuée de tout raisonnement logique ? Mais les morts s’enchaînent à un rythme inhabituel chez les porn stars gays. Et le plus souvent les causes des décès demeurent inconnues ou partielles. Ça interpelle…

Ty Thomas avait fait ses débuts dans le porno en 2016 pour le studio JasonSparksEntertainment. C’était un trio avec Brogan Reed et Ian Levine.

À un fan qui lui avait demandé sur AskFm comment il s’était senti lors de sa première scène, il avouait avoir été très nerveux. Mais son enthousiasme de tourner avec des mecs qu’il suivait sur Internet lui a permis de surmonter sa nervosité.

La même année il devient un exclusif de NextDoorStudios pour lequel il tourne jusqu’en 2018. Versatile, il eut notamment pour partenaires Daniel Flores, Scotty Zee, Quentin Gainz et Dalton Riley.

Ty Thomas est surtout l’une des stars de Straight Chexxx, l’excellent blockbuster de NextDoor de l’année 2017. Il y partageait des scènes avec Markie More, Quentin Gainz et Jimmy Clay.

En lisant ses réponses à ses fans sur AskFm, on est tenté de vouloir y trouver des éléments qui expliqueraient son décès prématuré. Une maladie incurable, un mal être, une dépendance aux drogues, la pratique d’un sport violent, un mari jaloux ou autres. Mourir aussi jeune n’est effectivement pas dans l’ordre des choses.

Ce qui le rendait heureux ? « La famille, les amis, un temps chaud, du thé brûlant, des bons plats et l’océan. »

Ses conseils pour avoir une image positive de soi-même ? « S’aimer ! L’image de soi dépend de ce qu’on pense de soi. Il est difficile de nos jours d’échapper aux opinions des autres. Celles-ci influencent la façon dont on se perçoit. Mais à la fin de la journée, on devrait être les seuls à définir l’image qu’on a de soi. Lorsqu’on se sent à l’aise avec soi-même et avec la personne qu’on est, cela devient contagieux et attirera les autres. Oui, toutes les qualités substantielles qui font de nous ce que nous sommes sont découvertes après les premières impressions visuelles. Pour le physique, j’essaie juste de m’adapter à mes propres objectifs concernant mon apparence et la perception que j’ai de moi. En fin de compte, je veux juste être heureux avec moi-même. C’est ça l’image de soi. Si d’autres personnes ne peuvent pas l’accepter, c’est eux qui sont perdants. »

Se regardait-il dans ses porno ? « Non. »

Comment voyait-il son avenir ? « Actuellement je travaille juste pour NextDoor, mais j’espère que dans pas longtemps je serais davantage mannequin et acteur. Mon métier de rêve serait d’être comédien, ou de travailler dans l’entertainment. »

Tout cela est très triste. Toutes nos condoléances à sa famille, ses proches et amis.

RIP