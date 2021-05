Pierce Paris : Ne lui dites pas que le porno c’est facile. C’est un métier très dur !!!

Faire carrière dans le porno en fait rêver plus d’un. Dans l’absolu, il s’agit de gagner sa vie en baisant avec des mecs bien foutus, hyper bogoss. Franchement, si on est exhib et qu’on se moque du qu’en-dira-t-on, il n’y a pas mieux comme métier. Porn star gay US multiawardisée, Pierce Paris a un avis différent. Par une série de tweets il prévient les candidats à une carrière comme la sienne : il faudra endurer !!!…

« Être une star du porno quand on est un homme exige notamment :

– De ne pas se branler la veille d’une scène.

– D’avoir bien dans la tête PORNO pour être capable d’être excité lorsqu’on joue avec quelqu’un qui ne vous attire pas.

– Rester en érection alors qu’on se trouve dans un endroit inconfortablement chaud/glacial ou qu’on joue pendant 6-8 heures d’affilée.

– Ou encore, tourner tellement de scènes bout à bout qu’on a littéralement du mal à bander. Mon record est de neuf scènes en neuf jours ou 23 scènes en 30 jours. À mes débuts, j’avais du mal à refuser les scènes, donc naturellement j’ai eu des problèmes d’érection dans certaines d’entre elles. »

Des fans en ont profité pour lui poser des questions. Extraits :

Est-ce que le fait d’être dans autant se scènes porno affecte tes performance sexuelle dans ta vie privée.

Pierce Paris : « Oui parce que je dois préserver mes éjaculations un jour ou deux avant une scène. Car autrement je n’aurai pas de libido et ça foutrait toute la scène en l’air. Donc la plupart du temps, je vais avoir des relations sexuelles sans m’autoriser à jouir. »

Pour rester en érection pendant 6 à 8 heures, utilise-t-on quelque chose ?

Pierce Paris : « Oui, moi, comme tous les autres. Personne ne peut rester en érection aussi longtemps naturellement. »

Jouer avec quelqu’un qui n’attire pas doit être difficile. Vous vous devez d’être très professionnel.

Cela signifie-t-il qu’il est plus facile d’être passif ?

Pierce Paris : « Non, il est très difficile d’être passif car on s’attend à ce que vous bandiez dur en vous faisant labourer. »

Et quand en plus on doit prendre des poses aussi acrobatiques que celles dans sa géniale scène avec Alex Mecum dans Bro-Ing It Up (film à ne pas manquer sur PinkX ce samedi 22 mai à minuit), on se dit qu’être une porn star n’est vraiment pas de tout repos.

– Photos : Masqulin

Nous voici donc prévenus ! Mais ça ne découragera pas tous ceux qui sont sûrs que l’industrie du sexe leur offrira un avenir bien plus excitant et riche de rencontres que la triste monotonie dans laquelle ils se morfondent.