Bars, clubs… vers un retour à la normale en douceur

Depuis le 19 Mai, les établissements gay retrouvent doucement une vie normale. Nous avons fait un rapide état des lieux auprès de quelques établissements parisiens.

Mercredi 19 mai, les bars ont une autorisation de travailler uniquement en terrasse. Yves du « SecteurX » nous raconte :

« Même si certains clients (très peu) ont préféré attendre l’ouverture complète, nous avons eu une grosse affluence d’habitués, ravis de boire un verre chez nous et de nous retrouver et çà nous a fait un bien énorme. On a été blindés et ça s’est super bien passé. Mesures de précaution oblige, une seule personne à la fois pour aller aux toilettes (on a surveillé!) et il avait une belle file d’attente mais dans la bonne humeur. «

« J’avoue aussi être très heureux de constater que la majorité des gars sont chauds pour se faire vacciner dès que possible. C’est sûr qu’on attend tous le retour complet à une vie plus libre et sans contraintes. «

Pour l’instant, le Secteur X accueille ses clients de 17h à 21H en semaine et de 16h à 21h le week-end. Prochaine date le 9 Juin pour une extension jusqu’à 23h et l’accès au bar et à la salle. Et à partir du 30 juin, retour complet à la liberté .

On notera quand même que pour certains comme le Krash ou le FullMetal, l’heure de la réouverture n’a pas encore sonné pour des questions évidentes de structure des lieux qui ne rend pas possible le service en extérieur. Renseignez-vous.

Du côté des saunas/salles de gym il faut encore attendre. Jérôme du « Gym Louvre » nous annonce pas avant le 9 juin.

« La salle de gym; les saunas le Hammam et les douches seront accessibles mais pas les cabines ou le backroom. Il faudra attendre le 30 Juin pour l’ouverture complète.«

Enfin, pour les Sex-shop, Samuel de IEM nous annonce qu’il accueille les clients de la boutique Rue Sainte croix de la Bretonnerie aux horaires rétablis : lundi/samedi 12h-20h Dimanches et fériés 14h-20h. Même choses pour les autres enseignes.

Secteur X

49 Rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris

17h-21h

week-end : 16h21h

Gym Louvre

Réouverture partielle le 9 Juin

IEM

16 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris

12h- 20h

dimanche et fériés : 14h20h