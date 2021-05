Eurovision 2021 : la beauté décadente de Damiano David, le leader du groupe italien Måneskin

Que de surprises lors de l’Eurovision 2021. La France classée deuxième grâce à l’interprétation superbe et émouvante de Barbara Pravi !!! La Suisse, avec la formidable chanson en français du talentueux Gjon’s Tears, classée troisième. Et en première position, une chanson en italien du groupe de rock Måneskin. Depuis quand n’avait-on pas vu la langue anglaise boutée des trois premières places ?



Que de polémiques également autour de Damiano David, le chanteur de Måneskin. Les résultats négatifs de son test anti-drogue auquel il s’est soumis devraient apaiser les choses. Maintenant, ce qu’on retient du chanteur, c’est son physique. 🙂 Sur scène et sur Instagram, il joue à fond la carte d’une androgynie aristocratique et décadente. Ses traits fins, ses yeux fardés, ses cheveux portés longs, ses tatouages, ses tenues… Tout en lui inspire le sexe sans limite, ni retenue ! On adore !!!