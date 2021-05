Dallas Steele : En repos forcé de sexe s’il ne veut pas perdre son pénis et sa vie !

La chirurgie ? Dallas Steele connaît ! On se souvient qu’en 2016, alors que le daddy du X gay US était encore un TitanMan, il s’était fait poser des implants fessiers : il ne supportait plus d’avoir un cul tout plat. Cette année, depuis le mois d’avril, il a eu recours à deux opérations chirurgicales vraiment pas gaies…

Dallas Steele, de son vrai nom Jim Walker : Avant, quand tout allait bien. Et actuellement à l’hôpital, où il souffre le martyre…

– Photos : TheScuffyPhotographer et Jim Walker

En avril 2021, Dallas Steele se fait retirer une tumeur non cancéreuse d’un de ses testicules. Alors qu’il pense que tout s’est bien passé, il constate le 16 mai dernier que du pus se forme près de la zone d’incision. Le lendemain, cette zone double de volume et est très douloureuse. Un examen médical révèle qu’il a une septicémie à traiter de toute urgence. Aux prises d’antibiotiques et d’un antalgique puissant, s’en suit une nouvelle opération le 24 mai. Le 25, le malheureux fait cette annonce sur ses réseaux sociaux :

« Je sors de la salle de chirurgie et je souffre considérablement. Le médecin a déclaré que l’infection était massive et qu’il a fallu enlever du scrotum plus de 325 ml de fluide infecté. Cela a aussi nécessité l’injection une solution anti-bactérienne dans les tissus mous du pénis. Le médecin m’a ordonné de n’avoir aucune activité sexuelle de quelque nature que ce soit, y compris la masturbation, jusqu’à ce que tous les signes de l’infection aient disparu, probablement dans sept à huit semaines. Pas de sport non plus pendant trois semaines au moins. Et oui, je vais suivre scrupuleusement ces obligations. Je veux que mon « outil » fonctionne à nouveau. Et je ne veux pas mourir à cause d’une infection… »

Nous non plus ! Tous nos vœux de rétablissement !