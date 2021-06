Le même jour que sa version européenne, les Grabby Awards America 2021 se sont tenus virtuellement. Les maitresses de cérémonie ? Chi ChiLaRue et Honey West. Les grands gagnants ? Lucas Entertainment, Men et Cade Maddox qui ont remporté trois trophées. Helix, Sharok, Ruslan Angelo et Joey Mills et en ont eu deux chacun. Notons que Joey Mills a en plus été honoré d’un prix aux Grabby Awards Europe 2021. Quant à notre chou chou, le fantasmatique Français Chris Damned, il a remporté le prix du meilleur new cumer ! 🙂 Voici la liste complète des heureux lauréats :

Meilleur film-série Internet / Best Movie-Web Series : Return to Helix Academy (HelixStudios)

Meilleur réalisateur de film-série Internet / Best Director Movie-Web Series : Alex Roman – Return to Helix Academy (HelixStudios)



Meilleur film « all sex » / Best All Sex Movie : Rocco Steele’s Barcelona Underground (DragonMedia)

Meilleur réalisateur « all sex » / Best Director All Sex : Michael Lucas – Daddy’s in Charge (LucasEntertainment)

Meilleur scénario / Best Screenplay : Tom of Finland: Master Cut (Men)



Meilleurs performeurs de l’année (ex aequo) / Performers of The Year : Sharok et Troye Jacobs

Notons que Troye Jacobs n’était pas dans la liste des nommés dans la catégorie Meilleur performeur de l’année. Alors ?…

– Photos : CockyBoys



Meilleurs new cumers (ex aequo) / Best Newcomers : Chris Damned et Isaac X

– Photos : FetishForce et Raging Stallion Studios



Meilleur acteur / Best Actor : DeAngelo Jackson – Sin City (NoirMale)



Meilleur second rôle / Best Support Actor : Matthew Camp – Rise of the Sirens (Men)



Award « JustForFans » / JustForFans Award : Phatrabbitkiller

Passif le plus hot / Hottest Bottom : Joey Mills

– Photo : Men



Actif le plus hot / Hottest Top : Cade Maddox

– Photo : FalconStudios



Meilleur performeur versatile / Best Versatile Performer : Angel Rivera

– Photo : CockyBoys



Bite la plus hot / Hottest Cock : Cade Maddox

Corps le plus hot / Hottest Body : Sharok

Performeur twink / Twink Performer : Trevor Harris

– Photo : HelixStudios



Daddy le plus hot / Hottest Daddy : Austin Wolf

– Photo : XDR



Meilleur duo / Best Duo : Blake Mitchell & Leo Grand – Boys At Play (CockyBoys)



Meilleur trio / Best 3-Way : Rafael Alencar, Gabriel Phoenix & Ruslan Angelo – Banging Ruslan’s Bubble Butt (Lucas Entertainment)

Meilleure partouze / Best Group (4 or More) : JJ Knight, Johnny Rapid, Ty Mitchell & Joey Mills – A Tale Of Two Cock Destroyers (Men)

Flip-flop le plus hot / Hottest Flip Fuck : Ruslan Angelo & Adam Killian – Daddy’s In Charge (Lucas Entertainment)

Meilleur anulingus / Hottest Rimming : Cade Maddox & Troy Accola – Mind Fuck (Falcon Studios)

Meilleur contenu original sur le Web / Best Web Original Content : OnlyFans

Award d’honneur « Wall of Fame »/ Wall Of Fame : Max Konnor, Pierre Fitch et Brent Everett