FALCON FOREVER : Falcon ouvre les festivités ce mois-ci pour commémorer son 50e anniversaire !

« C’est vraiment un anniversaire en or que nous célébrons avec des festivités tout au long de l’année. La longue histoire de Falcon est ancrée dans la culture gay et notre avenir est prometteur. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’appeler la campagne d’anniversaire FALCON FOREVER. Falcon sera TOUJOURS le label par excellence du porno gay ! Nous prévoyons d’honorer notre héritage en continuant de créer du porno hotissime de haute qualité, en continuant aussi d’évoluer en tant qu’innovateur dans l’industrie du X. Nous sommes la marque la plus connue au monde de l’entertainment sexe et gay. Falcon existera pendant de nombreuses décennies. » Tim Valenti, le PDG de Falcon|NakedSword ouvre en grandes pompes festivités liées au 50e anniversaire du studios fondé par Chuck Holmes. Voici ce qui est prévu pour le mois de juin :

OFFRE D’ABONNEMENT SPÉCIAL + GOODIES À GAGNER

Falcon Studios offrira une remise de 50 % sur les abonnements du 1er au 30 juin. Les fans auront également la chance de gagner un des 50 T-shirts vintage au logo de Falcon.

NOT YOUR AVERAGE CAM SHOW

Falcon s’associe avec CAM4 pour présenter chaque vendredi un tournage porno en direct inédit. Une occasion pour les fans de découvrir directement le tournage d’une production Falcon de qualité, d’approfondir et d’interagir avec leurs stars préférées d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée. Cade Maddoxx & Luke Truong seront les premières stars en action le 4 juin !

Les suivants :

Cole Connor & Roman Todd – 11 juin 2021 – 7pm EDT/4pm PDT

Max Konnor & Xavier Zane – 18 juin 2021 – 7pm EDT/4pm PDT

Tristan Hunter, Evan Knoxx & Dan – 25 juin 2021 – 7pm EDT/4pm PDT

WEEKEND AT FALCON

On n’a pas besoin d’être un membre du site pour célébrer FALCON FOREVER ! Tous les fans de porno sont invités à profiter du contenu GRATUIT avec le lancement de WEEKEND AT FALCON. Il s’agit d’un accès hebdomadaire gratuit à des scènes et des films porno ainsi qu’à du contenu exclusif spécialement produit pour l’occasion. WEEKEND AT FALCON débute avec Seed Money : The Chuck Holmes Story, le documentaire sur le fondateur de Falcon et les débuts du légendaire studio. Il sera accessible gratuitement du 4 au 6 juin.

Les programmations suivantes :

The Other Side of Aspen: Remastered – 11 au 13 juin 2021

Miss Pineapple Pageant 2021 LIVE – 20 juin 2021 – 6pm EDT/3pm PDT

The Pledge Masters – 26 au 28 juin 2021

Ce 50e anniversaire se traduira aussi en France par des festivités en partenariat avec PinkX. Dans quelques mois, on vous en dira plus…