Alpha Wolfe : Un new cumer extrêmement ému par la reconnaissance qu’il a des professionnels du X et des fans !

Mark Peikert, le journaliste et fondateur du blog TheGayGoods, devient une référence dans l’art d’interviewer les porn stars et autres personnalités de l’industrie du porno gay. Il sait vraiment les mettre en confiance en ne les brusquant pas. De plus, nous lui sommes redevables de nous avoir fait découvrir des aspects que nous ignorions de Chris Damned. Son interview vidéo nous a été précieuse pour dresser le portrait du top canon français du X gay US. MERCI !!! Cette fois-ci, Peikert interviewe un certain Alpha Wolfe. Les photos de sa toute première scène pour un studio viennent de sortir : un duo avec Chris Damned dans Montain Tops, une production Raging Stallion ! 🙂 Sa chevelure, ses yeux clairs, ses lèvres pleines, sa barbe fournie, ses tatouages, son corps, son sexe… WOOOF !!! Un top canon lui aussi !!!

… Et ce qu’il confie à Peikert fait que nous en sommes encore plus fans !

Récapitulatif de ce qui se dit qui nous a le plus marqué…

Ses débuts dans le porno

Alpha Wolfe doit sa carrière porno à ses sex-tapes avec sa copine dominatrice, TS Jane ! Celles où il se fait sodomiser à l’aide d’un strapon ont attiré l’attention du new cumer Isaac X. Rappelons que ce dernier vient de remporter avec Chris Damned le prix du meilleur newcomer aux Grabbys America 2021. Les trois se sont rencontrés et ça donné lieu à au moins cette sex-tape.

Tony DiMarco, le réalisateur désormais attitré de Raging Stallion, a contacté Alpha Wolfe pour qu’il tourne sous sa direction. Sa première scène studio, c’était avec Chris Damned dans Montain Tops.

Hyper-sensible

Les compliments qu’il a reçus sur le plateau de Raging Stallion ainsi que sur les tournages qui ont suivi furent tels que plus d’une fois il en a pleuré d’émotion. Hyper-sensible, il est sûr d’avoir enfin trouver sa place, d’être enfin lui-même. Mais promis, il réserve ses prochaines larmes publiques pour son futur award du meilleur new comer aux GayVNs ! 🙂

Il revient de loin

Grandir dans la classe moyenne blanche et conservatrice américaine ne l’avait pas préparer à être lui-même. Sa première relation avec un homme ? Un drame ! Il a été violé. C’était en 2015. En fait sa première relation sexuelle épanouie avec un homme, ça a été avec Isaac X. Aujourd’hui il est heureux et fier d’affirmer qu’il aime les hommes et les femmes, et qu’il n’y a rien de mal à ça.

Une bouleversante déclaration d’amour à sa belle qui laisse deviner un passé compliqué : « Je ne serais pas en vie aujourd’hui s’il n’y avait pas eu ton amour immense. Tu as vu en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir, tu as cru en moi alors que je n’avais aucune foi et tu m’a rattrapé quand je ne faisais que de trébucher. JE T’AIME @TSJANE_1. »



Il refuse de s’affamer avant un tournage !

En principe, quand on tient le rôle du passif, l’un des préparatifs consiste à ne pas manger pendant plusieurs longues heures. C’est pour éviter tout risque d’écoulement fécal lors de la sodomie. Alpha Wolfe déroge à cette règle. Il mange bien ! Il prend toutefois soin de prendre de l’Imodium et de ne surtout pas y penser. « Quand on n’y pense pas, ça n’arrive pas ! » est son credo.

C’est grisant le succès, mais…

Depuis sa première incursion dans le porno professionnel, Alpha Wolfe accède à un rêve qu’il n’aurait jamais imaginé possible. Et si sa notoriété est toute récente, on lui demande déjà des autographes. Il va toutefois essayer de rester humble. À suivre…