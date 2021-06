L’esprit de camaraderie entre jeunes futurs soldats est de rigueur et sans tabou ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 12 juin à minuit : Sightseeing (Bare-Staxus)

Faire la visite des grands monuments leur donne envie de chevaucher des bites monumentales ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Hum… Que des bogoss !!!

Lors de sa première visite à Prague, Hans Lecker a la chance de rencontrer Nick Fox qui lui fait la visite guidée de la capitale Tchèque et plus encore…

– Photos : Sightseeing / Bare-Staxus

Après une journée passée à se balader, le blond David Hollister et le brun Shovi Khal sont de retour. David a faim de la queue de David !!!

– Photos : Sightseeing / Bare-Staxus

De retour de ses vacances, Tyler Scott rejoint Jim Bridges. Tyler a envie d’un massage aux pieds et d’autres caresses…

– Photos : Sightseeing / Bare-Staxus

Rodion est très chaleureusement accueilli par Nick Fox et sa bite bien dure…

– Photos : Sightseeing / Bare-Staxus

Dimanche 13 juin à minuit : Going Commando 12 (ActiveDuty)

L’esprit de camaraderie et de sacrifice est une condition sine qua non pour entrer dans l’armée. Les jeunes recrus se doivent de le prouver pendant leur stage commando ! 😉 Deux duos sans capote et deux solos.

Le manplus : Si le DVD date de cette année, ses scènes sont sorties en 2016 sur ActiveDuty, le site « militaire » de NextDoorStudios. Quentin Gainz n’était pas encore la star la plus plébiscitée de NextDoor. Et le délicieux Scott n’était pas encore Scott Finn, l’une des autres stars de NextDoor.

Pour sa première expérience avec un mec, Jason Mack se voit proposer d’enculer qu’il allait vivre sa première expérience homo avec Quentin Gainz, il n’a pas hésité. Quentin non plus. C’est un hétéro très ouvert et décontracté.

– Photos : Going Commando 12 / ActiveDuty

Scott et le tatoué Matthew Reeves se plaisent grave ! Si bien que Scott ne tarde pas à pomper Matthew et à lui offrir son cul pour se faire sauter !

– Photos : Going Commando 12 / ActiveDuty

Le tout beau Jake Grey se déshabille et se branle pour sa toute première fois devant la caméra.

– Photos : Going Commando 12 / ActiveDuty

Une première également devant la caméra pour le sexy Mikey !

– Photos : Going Commando 12 / ActiveDuty

