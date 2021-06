Faste hollywoodien, mysticisme sulfureux et orgie barcelonaise cette semaine sur PinkX ! (14 – 20 juin)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 14 juin à minuit : Amour, sexe et débauche (DiableX)

Quand on veut baiser avec son meilleur ami, il faut parfois baiser avec d’autres mecs. Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Une vraie histoire qui bénéficie d’un casting franco-belge réjouissant : Ludwig, Mathieu Ferhati et celui qui fut l’un des sosies officiels de Justin Bieber : Chris Bieber.

Mardi 15 juin à minuit : Retrouvailles entre potes (GayFrenchKiss)

Nos mecs ne se prennent pas la tête, ils vont voir des potes pour baiser. Cinq duos.

Le pinkplus : Le thème récurant de la douche est sympa et ces mecs donnent envie !

Plan direct entre un mec sur le lit à poil et un autre, Kylian, la queue déjà bien en forme…

– Photos : Retrouvailles entre potes / GayFrenchKiss

Thomas débarque chez Logan Aballo un peu tôt. Logan n’a pas fini de se préparer. Ils commencent à parler cul et concrétisent…

– Photos : Retrouvailles ente potes / GayFrenchKiss

Un jeune mec commence à se doucher quand on sonne à la porte : c’est Jeremy qui n’a qu’une envie : le niquer sous la douche…

– Photos : Retrouvailles entre potes / GayFrenchKiss

Le TTBM Justin XXL prend son bain avant de se faire prendre par le top canon Rex Helis !

– Photos : Retrouvailles entre potes / GayFrenchKiss

Entre Thomas et Francisco, ça commence sous la douche et ça finit dans le lit !

– Photos : Retrouvailles entre potes / GayFrenchKiss

Mercredi 16 juin à minuit : Bro-Ing It Up (Masqulin)

Quand on rentre après avoir un peu trop bu et que l’on se trompe d’appart, on débarque dans un lit mais pas celui avec sa femme … super scène d’ouverture qui annonce trois autres toutes aussi peu banales. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Ça fait tellement plaisir de voir des pornos dont les scénarios sortent des sentiers battus ! La scène entre JJ Knight et Gabriel Phoenix fait un effet WOAW ! La baise acrobatique entre Alex Mecum et Pierce Paris est également topissime. Et on adore aussi la première : Orson Dean et Troy Daniels – que de beaux tatouages ! – forment non seulement une belle paire de baiseurs mais rappellent aussi une étude scientifique : plus un hétéro boit, plus il couche avec des mecs !

Troy Daniels a échangé sa vie citadine pour une banlieue où chaque maison se ressemble, où tous ses habitants semblent si prévisibles, si lisses. Une rencontre de fin de soirée en compagnie de son voisin Orson Deane va changer la donne. Un verre de trop et Troy se fera pilonner le cul par son nouveau meilleur ami… et vice versa !

– Photos : Bro-Ing It Up / Masqulin

Admis aux urgences, Gabriel Phoenix attend avec impatience les résultats du Dr Orson Deane. Anxieux, il peut compter sur le soutien moral de JJ Knight et de sa compagne. Les résultats médicaux ne sont pas bon du tout. Dévasté, Gabriel explique à JJ que bien qu’il ait eu la chance de vivre des choses merveilleuses dans sa vie (argent, voyages), il n’a jamais trouvé l’amour et pire… il est puceau. À quel point son meilleur ami est-il prêt à aller pour combler un vide chez un homme qui se croit mourant ?…

– Photos : Bro-Ing It Up / Masqulin

L’influenceur fitness Alex Mecum aime montrer à ses fans comment il obtient ce corps sculpté et ce cul rond et ferme. Grand fan, Pierce Paris ne manque jamais un épisode. Lorsque Pierce surprend inopinément Alex en train de se promener et de se filmer en direct dans son quartier, il ne peut s’empêcher de le suivre pour le regarder de plus près. Les deux hommes musclés et hot étaient faits pour se rencontrer en chair et en queue. Woaw !!! Il faut voir à quelle baise acrobatique ils s’adonnent en public !

– Photos : Bro-Ing It Up / Masqulin

Agent de sécurité de l’aéroport, Michael DelRay est sur le point de finir sa longue journée sans incident. C’est alors que son scan de sécurité détecte quelque chose d’extraordinairement grand qui est caché sur un passager, Jack Hunter. Michael prend sur lui de procéder à une fouille corporelle très approfondie dans une salle réservée pour…

– Photos : Bro-Ing It Up / Masqulin

Jeudi 17 juin à minuit : Sex In Manchester (CrunchBoy)

Jess Royan et Fabien partent à Manchester chez Mickey Taylor et un weekend très chaud les attend !

Le pinkplus : Une réelle spontanéité entre des mecs excitants, dont la pop-porn star britannique Mickey Taylor !!!

NOUVEAUTÉ – Vendredi 18 juin à minuit : Hollywood and Vine (CockyBoys)

Suivons les aventures d’une star d’Hollywood, Nick Leon. Peu sûr de lui, il doit quand même assurer la promotion de son dernier film. Un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting réjouissant et bandant ! Tayte Hanson fait en plus son come-back et Blake Mitchell retire ses lunettes ! Si les films de CockyBoys consistent surtout en des scènes qui n’ont pas de lien les unes aux autres, Hollywood and Vine est un VRAI long métrage.

Star hollywoodienne peu sûre d’elle, Nick Leon (Nico Leon) est fatigué par la promotion de son nouveau film. Heureusement, l’interview suivante a lieu avec le journaliste Nathan (Tayte Hanson). Celui-ci sait comment faire pour que Nick s’épanouisse à plus d’un titre. Un baiser imprévu et passionné conduit la star à inviter Nathan dans sa chambre d’hôtel.

– Photos : Hollywood and Vine (CockyBoys)

L’agent des stars Kevin Blake (Blake Mitchell) a pour amant son assistant (Avery Jones)…

– Photos : Hollywood and Vine (CockyBoys)

Atypique, le sexologue Harmony Gold (Calvin Banks) est embauché pour aider la star Nick Leon (Nico Leon) à avoir confiance en lui…

– Photos : Hollywood and Vine (CockyBoys)

Nick Leon (Nico Leon) est un nouvel homme grâce sa thérapie sexuelle. De retour chez lui, il retrouve son boyfriend Chad (Leo Grand) quand une surprise l’attend : Nathan (Tayte Hanson) est là !…

– Photos : Hollywood and Vine (CockyBoys)

NOUVEAUTÉ – Samedi 19 juin à minuit : The Night Riders (Raging Stallion Studios)

Bienvenue à ce garage ouvert 24h / 24 le plus étonnant au monde ! Les mecs sucent des bites, baisent des culs et boivent du sperme pour passer le temps. Une partouze, un trio et un duo sans capote + Un duo consistant en des anulingus et fellations.

Le pinkplus : Un ambiance pour le moins sombre et mystique imprègne ce film co-réalisé par Steve Cruz et Chi Chi LaRue.

Les cambrioleurs Jason Vario et Colby Tucker retiennent de force le mécano Riley Mitchell. Ce dernier leur dit qu’il n’y a pas d’argent dans le garage. Colby lui baisse alors le pantalon et découvre que Rileyl bande dur…

– Photos : The Night Riders / Raging Stallion Studios

Nicholas Ryder répare des vélos lorsqu’arrive Dillon Diaz venu pour faire réparer un engin. Nicholas n’a plus envie de s’occuper de mécanique. Le bonhomme l’intéresse au contraire…

– Photos : The Night Riders / Raging Stallion Studios

Riley Mitchell enchaîné et Dillon Diaz affalé nu sur le sol du garage voient arriver Sean Duran. Celui-ci s’attaque au cul de Dillon à coups de langue. Puis il s’en prend à sa bite…

– Photos : The Night Riders / Raging Stallion Studios

Après un mystérieux rituel, la vie de Riley Mitchell change à jamais. Tout commence par une orgie avec Sean Duran, Dante Colle et Woody Fox…

– Photos : The Night Riders / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 20 juin à minuit : Orgies Improvisées (CrunchBoy)

Jess Royan est à Barcelone, et il a décidé d’inviter un maximum de mecs pour des partouzes en cascade et sans capote !

Le pinkplus : Une unité de lieu pour un porno pur sexe terriblement efficace. Parmi les invités de Jess, un Viktor Rom toujours aussi excellent en macho bourrin !!!

