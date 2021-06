Porn star du Web cam gay, le Canadien Swell 80 a été retrouvé mort bâillonné et poignardé au Costa Rica…

Le 24 mai dernier, un Canadien de 41 ans, Steven Spencer Welland, a été retrouvé mort dans le camping-car qu’il avait garé à El Roble, dans la province de Punteranas au Costa Rica. Bâillonné, il a reçu quatorze coups de couteau sur différentes parties de son corps. Star porno du web cam gay, il officiait sous le pseudonyme de Swell 80. RIP. Son meurtre serait-il lié à ses activités X ? Certains le supposent…

Vrai ou faux ? Pour décrire le contenu de ses vidéos, Swell 80 affirmait qu’il y en avait de nombreuses tournées sans le consentement de ses partenaires. L’un d’eux se serait ainsi vengé en le massacrant supposent des fans du Canadien. L’autre hypothèse, est qu’il s’agit d’un crime crapuleux aux relents porno-homophobes.

Un suspect a été interpellé. Un certain Lefevre Hernández, 23 ans. Au moment où s’écrivent ces lignes, on n’en sait pas plus. À suivre…

Steven Spencer Welland

27 février 1980 – 24 mai 2021