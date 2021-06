Fougueux et idéalistes, nos jeunes recrues y vont à fond ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 19 juin à minuit : Bareback Tactics 9 (ActiveDuty)

Ils sont jeunes, fougueux et idéalistes. Ils veulent servir leur patrie avec la volonté d’y exceller. Quatre duos sans capote.

Le manplus : C’est excitant de mater un bel “hétéro” qui se laisse aller à sans tabou avec un autre bogoss “hétéro” !

Une fois les sous-vêtements retirés, Scott Millie à enrouler ses lèvres pulpeuses autour de la bite de Mike Hollister et suce comme il a vu ses copines le faire… Scott saura aussi écarter les cuisses comme elles !

– Photos : Bareback Tactics 9 / ActiveDuty

Allen Lucas a finalement convaincu Gabriel Watson de goûter à sa bite et il l’a gobée comme un poisson dans l’eau. Allen lui rend la pareille en prenant son énorme érection très profondément dans sa gorge… puis dans son cul !

– Photos : Bareback Tactics 9 / ActiveDuty

Toujours en manque de trou, Ivan James ne perd jamais une occasion de s’enfoncer dans des entrailles brûlantes d’une meuf ou d’un mec. Cette fois-ci, c’est le beau blond tatoué Ryan Jordan qu’il troue.

– Photos : Bareback Tactics 9 / ActiveDuty

Chase et Dante en mode suce réciproque !

– Photos : Bareback Tactics 9 / ActiveDuty

Dimanche 20 juin à minuit : Super Size Me 8 (BarebackMonsterCocks-Staxus)

C’est la série qui mélange les types de garçons très divers. Mais il faut systématiquement que l’actif soit solide et le passif hyper-endurant ! Les bites sont si grosses et dures !!!! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Alejandro Marbena : 28 cm. Devon LeBron : 29 cm. Que dire de plus ?!!!!! 😉

Chris Hollander intégralement ouvert aux 28 cm d’Alejandro Marbena.

– Photos : Super Size Me 8 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Dick Casey transpercé par les 22 cm de Jace Reed !

– Photos : Super Size Me 8 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Will Sims et Jaxon Radoc en mode flip-flop !

– Photos : Super Size Me 8 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Jason Mike incrédule et heureux face aux 29 cm de Devon LeBron !

– Photos : Super Size Me 8 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.