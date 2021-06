« Being Black in Porn » : La bande-annonce du documentaire co-produit par DeAngelo Jackson

Week-end de fête sur l’ensemble du territoire des États-Unis, le Juneteenth week-end commémore les ordres fédéraux du 19 juin 1865 qui ont libéré tous les esclaves du Texas et plus généralement ceux du Sud confédéré. C’est à la veille des festivités qu’a été diffusée en avant-première la bande-annonce de Being Black in Porn, le documentaire événement coproduit par DeAngelo Jackson, l’exclusif multiawardisé de NoirMale…

Réalisé par Dwight Allen O’Neal, Being Black in Porn suit le parcours de plusieurs Noirs dans l’industrie du X gay US. Tout particulièrement DeAngelo Jackson, Max Konnor, Rock Rockafella et Dillon Diaz.

À travers des entretiens menés à New York, Chicago, Las Vegas et Los Angeles, le documentaire examine ce à quoi ces hommes sont confrontés : le racisme, les clichés et les discriminations. Being Black in Porn se penche également sur leur vie personnelle et explore l’impact de leur carrière sur leur vie de tous les jours. Comment, aussi, ils se sont situés lors du mouvement BlackLivesMatter, suite au meurtre le 25 mai 2020 de l’Afro-américain George Floyd par un policier blanc.

« Je devais partager cette histoire. Je devais le faire pour mes frères et sœurs dans l’ensemble de l’industrie du porno. J’ai appris très tôt que si nous ne défendons pas quelque chose, nous nous ferons toujours avoir. » déclare Jackson dans des propos rapportés par AVN.

« On a l’espoir que notre documentaire crée une meilleure compréhension de ces hommes et qu’il envoie un message à tout le monde, dans et hors industrie du porno. Et que BlackLivesMatter se diffuse partout. » ajoute le réalisateur Dwight Allen O’Neal.



La date de sortie de Being Black In Porn n’a pas encore été communiquée.