L’artiste peintre Marco Lux et la super porn star Viktor Rom se mettent à nu dans leur premier livre album !

Une œuvre d’art n’est-elle pas le plus souvent le fruit d’une collaboration informelle entre le dit artiste et sa muse ? Celle-ci n’est-elle pas d’office co-autrice ? Depuis sa rencontre au début de l’année 2020 avec la super porn star Viktor Rom – qui n’était alors que le modèle de son tableau Baptême de Gabriel -, le peintre Marco Lux en a fait sa muse inspiratrice pour d’autres œuvres ainsi que son homme : les deux sont en effet tombés amoureux. ils ont officialisé leur relation en avril 2020. Ceci étant dit, et pour répondre aux questions plus haut, un livre album tend à officialiser le statut de co-autrice de la muse porn star. Ce livre a pour titre ROM & LUX : Brown Skin & Paint Brush.

Dans les 247 pages que contient ROM & LUX : Brown Skin & Paint Brush, on retrouve des photos sexy du couple ainsi que des reproductions d’œuvres picturales et statuesques. Y sont également retranscrites leurs opinions sur l’éducation, l’environnement, la politique, la santé, la religion, l’amour et le sexe. Ils ont pour engagement les luttes contre les violences sexistes, la drogue, le harcèlement, la dégradation de l’environnement…

« Nous ne voulons pas qu’on ait de nous l’image frivole de deux hommes qui vivent inconscients de la réalité et qui ont la vie facile. Comme tout le monde, nous avons subi beaucoup de désagréments par le seul fait d’être différents. », précise Marco à Shangay. « C’est pourquoi il y a des réflexions qui sortent des tripes, qui viennent du cœur ; cela peut être dur et même irrévérencieux, mais ce sont nos idées qui s’expriment dans une totale sincérité. » ajoute Viktor.

ROM & LUX : Brown Skin & Paint Brush – Colour Edition

Édition en Anglais – En vente au prix de 53,70 € chez Amazon