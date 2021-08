Avec IDM Sauna, la rentrée va vous enchanter.

Nous avons reçu la vidéo de promo de Stéphane d’IDM Sauna et le programme de septembre qu’il propose est tout simplement d’enfer.

Beau programme : après un court rappel sur le passe sanitaire (qui se passe très bien d’ailleurs, les gars sont disciplinés et responsables), Stéphane nous présente son programme pour septembre. 6 Dates à noter dans vos agendas pour des soirées démentes et sexy (on n’oublie pas le retour du « Show & Chaud » le 24 sept !!!)

Les Drags Queen sont à l’honneur avec une nouvelle soirée « Let me be a DragQueen » avec Psykoz Vendôme qui fait un coucou amical dans la vidéo. Mais Stéphane pense aussi aux amis et nous annonce le retour d’une grande soirée qui a fait les belles nuits de Paris: « Les Follivores« . Il laisse la parole à Gyzel Schatzi pour mieux présenter cette grande nouvelle.

Petit coup de pouce en fin au festival Jerk Off qui se tiendra au Carreau du Temple du 9 au 19 sept

Nous vous proposons de voir la vidéo pour tous les détails

IDM Sauna

4 Rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris