« Nous avons beaucoup de chance d’avoir un artiste comme celui-ci en France ! Bravo pour ce magnifique travail Bilal ! Continue ainsi, tu es très inspirant ! 🙏🏻😘 »

« Très bien, très belle voix et clip exceptionnel. Tu es tellement beau. La coiffure que je préfère et la tenue avec, c’est blonde cuivré doré cheveux longs ondulés 💓 Et ce garçon magnifique qu’on aperçoit est magnifique aussi… »

« Coucou Bilal je veux te remercier. Merci pour avoir eu la force de braver les interdits et de montrer l’exemple ! C’est si novateur, j’aurais jamais pensé voir un clip comme ça, et ça fait du bien 😊 Bravo 👏 Et en plus j’adore te voir dans les vlogs de Léna, t’es hyper drôle 😂 »

« Les tenues sont magnifiques, le décor est ouf et le makeup est sublime 😍 »

« Tout est parfait ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹💋🌹💕💕😍😍💋👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌😍💕💕💋💋💋💋💋❤️ »

Et l’on peut ajouter des milliers d’autres commentaires élogieux, qu’ils proviennent de Youtube et des réseaux sociaux. Le clip de Baby, le nouveau single de Bilal Hassani, plaît É.N.O.R.M.É.M.E.N.T. Ses métamorphoses glamour, très « beautés fatales », y sont pour beaucoup…