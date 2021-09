Imaginez la situation : Vous avez pour boyfriend un mec qui est non seulement canon mais qui est également doux, souriant, sensuel. Quant à votre meilleur pote, il vous confie que lui aussi a un mâle qui coche toutes les cases. Or lors d’une virée en boîte, où vous deux ne manquez pas de draguer femmes et hommes, vous découvrez que vous partagez sans le savoir le même petit ami. Que décider ? Dans le clip du single El Mal, le duo Jozea Flores et Zed Leroi interprètent ces deux potes qui ignoraient qu’il avaient le même chéri : David Christian. Leur décision n’est malheureusement pas celle à laquelle nous nous attendions… 😉 🙂

Eh bien oui !!! On s’attendait non pas à une séparation, mais à un plan sexe qui les réunisse pour apaiser les tensions et bâtir un ménage à trois. Ça aurait été top, non ? 😉

Plus sérieusement, de par les autres activités médiatiques et professionnelles de Jozea Flores, Zed Leroi et David Christian, ce clip fait plus que flirter avec l’industrie du sexe gay. Il en devient la vitrine glamour, voire une pub plus ou moins directe. Vous en doutez ? Arguments :

Le beau Portoricain est une vedette de la téléréalité US depuis sa participation en 2016 à la 18ème édition de Big Brother sur MTV. Il a ensuite été candidat à plusieurs autres émissions de realTV, dont le second opus d’Ex On the Beach US. Son ex ? Un certain Rob Tini, autre très beau mec. Présenté à l’époque comme maquilleur, il est devenu mannequin, influenceur, chanteur… Fier de sa plastique, il a son OnlyFans au contenu semble-t-il soft. Profitant de la remise en cause de la suprématie de la plate-forme auprès des sex-tapeurs depuis des annonces contradictoires sur le bannissement de tout contenu pornographique (voir ici), Flores communique sur le lancement imminent de sa propre plate-forme : Wonderland.



« Je pense que tous les créateurs de contenus pour adultes devraient avoir les mêmes espaces égaux que sur les autres plateformes de médias sociaux grand public. Je suis donc ravi de donner vie à Wonderland et d’offrir l’opportunité aux créateurs de contenu de présenter ce qu’ils veulent ! Un lieu où gagner de l’argent est illimité ! Je vous promets que Wonderland sera le futur, fusionnant technologie et gain. Restez à l’écoute ! »

Des extraits sexy du clip d’El Mal sont utilisés comme promo de cette future plate-forme dédiée aux sex-tapeurs et à leurs fans.

Un article publié en octobre 2020 chez Têtu nous en disait apparemment beaucoup sur le chanteur. Après avoir vécu en France et en Angleterre, ce beau tatoué natif de la Tunisie s’est installé en Californie. Via une célèbre application de rencontres gays, il a noué avec le même homme une relation amoureuse ainsi qu’un binôme artistique. Il forme avec Rosario Ray le duo ZednRay auquel on doit entre autres Je ne Respire Plus et All I Want is U.

Les deux ont aussi été les égéries de l’application de rencontres qui les a réunis : leur histoire d’amour est si belle !!! Leur couple a un compte OnlyFans au contenu cependant jugé beaucoup trop soft par les intervenants du forum LPSG. Et sur le même forum de discussions sont évoquées leurs activités d’escorting. Sur un célèbre site gay, la page d’escort de Leroi (qui utilise un autre nom) est effectivement active depuis le 11 août 2018. Les appréciations des clients sont excellentes !

Sous le pseudo de DomBeeef, ce Portoricain sosie de Maluma est devenu en peu de temps un sex-tapeur des plus iconiques. S’il n’a pas encore tourné pour des studios porno gay, il compte parmi ses partenaires de baise filmée certains des grands noms du X comme les CockyBoys Sean Ford et Brock Banks. L’article que nous lui avions consacré en mars 2021 est élogieux ! Nous ignorions toutefois qu’il pratique avec superbe les arts martiaux : ses lancés de jambes et pirouettes laissent rêveur et amplifient le fantasme !…

Jozea Flores, Zed Leroi, David Christian… Des hommes dont les activités liées à l’industrie du sexe ne sont en rien secrètes. Mainstream et X se nourrissent l’un et l’autre pour préfigurer – on leur souhaite – les personnalités les plus populaires de demain.