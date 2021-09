François Sagat : Un séjour en Espagne qui laisse rêveur !!!

Depuis mercredi dernier, des photos postées sur les réseaux sociaux nous montre un François Sagat radieux en Espagne. À ses côté Sharok, Angel Rivera, ainsi que la super star des sex-tapes : Rhyheim Shabazz, lui même accompagné du Brésilien Italo Andrade. Est-ce seulement pour se dire bonjour et aller au resto tous ensemble. On est sûr que cette rencontre nous annonce quelque chose de puissant et de très porno !!!

Cette rencontre entre l’iconique Français, les trois super porn stars US et le Brésilien sur le sol espagnol fait souffler un vent d’optimisme. Le monde d’avant le COVID-19 revient. On souhaite qu’il n’y ait pas d’énième vague funeste.