Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 13 septembre à minuit : Quand le gland passe… Tout passe ! (HPG)

Jordan Fox est une star. Ce sont ses fans qui en parlent le mieux à coups de giclées de foutre et d’anus dilatés par le gros calibre. Un trio et deux duos avec capote.

Le pinkplus : Jordan Fox !

Jordan Fox se tape Shawn et Nils…

– Photo : Quand le gland passe… Tout passe ! (HPG)

Un show que devait faire Jordan est malheureusement annulé. Deux de ses fans, Philippe (à lunettes) et Chris en profitent pour faire connaissance !

– Photo : Quand le gland passe… Tout passe ! (HPG)

Idem pour Quillian Bettom et Malo Jema !

– Photo : Quand le gland passe… Tout passe ! (HPG)

NOUVEAUTÉ – Mardi 14 septembre à minuit : French Spermoboys 6 : More Bareback More Cream (Comme des Anges)

Le studio français Comme des Anges propose 10 mecs superbes et qui sont des amateurs de très grosses bites et de sperme. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Soumis à des queues de taille surdimensionnée, les passifs jouissent d’un plaisir déchirant des plus communicatifs !!!



Paris – Juan Perez, le beau bourrin, encule le jeune macho sicilien Tadzio Giacalone !

– Photos : French Spermoboys 6 : More Bareback More Cream / Comme des Anges

Les Sables d’Olonne – Jeune surfer, Jonathan Ramirez se prend le calibre XXL de Juan Perez !

– Photos : French Spermoboys 6 : More Bareback More Cream / Comme des Anges

Montpellier – Magnifique mâle à très grosse bite, Djibril N’Malinga fourre par tous les trous Hugo Thorel !

– Photos : French Spermoboys 6 : More Bareback More Cream / Comme des Anges

Hagondange – Le macho brésilien TTBM Tao Reva ne peut que kiffer le très beau gosse Valere Baumann. L’attraction est réciproque…

– Photos : French Spermoboys 6 : More Bareback More Cream / Comme des Anges

Narbonne : Javier Gonzalo Diaz, l’une des plus grosses bites du X français, s’abandonne au fond du trou du bogoss Martin Luzèges…

– Photos : French Spermoboys 6 : More Bareback More Cream / Comme des Anges

Mercredi 15 septembre à minuit : Raw Volume 2 (CockyBoys)

Le sexe sans capote devient la règle dans le porno gay et les CockyBoys s’y engouffrent en parlant de la prep dans chacune des scènes. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : La double-pénétration de Taylor Reign par Ricky Roman et Josh Moore qui formaient alors un vrai couple. Josh Moore est superbe de partout ! Et quel super baiseur il est !

Partie de campagne entre Taylor Reign et Aiden Ward. Ils ne font pas que partager des fraises…

– Photos : Raw Volume 2 / CockyBoys

Taylor Reign apprécie beaucoup le couple Ricky Roman / Josh Moore. Son cul se souviendra longtemps de la DP !

– Photos : Raw Volume 2 / CockyBoys

En direct du festival LGBT de Mexico, Calvin Banks et Cory Kane baisent en mode flip-flop…`

– Photos : Raw Volume 2 / CockyBoys

Ricky Roman et Josh Moore se retrouvent pour duo qu’ils ont réclamé à la production…

– Photos : Raw Volume 2 / CockyBoys

Jeudi 16 septembre à minuit : Private Practice (Hot House)

Lorsque vous arrivez dans cette clinique privée, la distinction entre médecins, infirmiers, internes et patients est extrêmement floue. Professionnels ou non, ils sondent la prostate à coups de bite ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : L’univers médical à la sauce Hot House fonctionne toujours aussi bien !

Le docteur Sean Zevran examine le patient Carlos Lindo…

– Photos : Private Practice / Hot House

Venu voir le docteur Ace Acre pour un check-up, JJ Knight comprend très vite que sa très grosse bite fascine…

– Photos : Private Practice / Hot House

Le docteur Pierce Paris reçoit la visite du bodybuilder Derek Bolt qui a une douleur à l’aine…

– Photos : Private Practice / Hot House

Après le départ de leurs collègues pour la nuit, les internes Sean Maygers et Josh Conners savent s’occuper…

– Photos : Private Practice / Hot House

Mason Lear apprend que son travail à la clinique est en jeu lorsque le docteur Austin Wolf l’informe d’une éventuelle réduction des effectifs. Que ne ferait-on pas pour garder son job ?…

– Photos : Private Practice / Hot House

NOUVEAUTÉ – Vendredi 17 septembre à minuit : Flip It Raw Volume 2 (CockyBoys)

Certains mecs adorent chevaucher une bite autant qu’ils adorent percer un trou en le retournant intensément. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Cory Kane dans deux scènes !!! 🙂

Les aventures de Mateo Vice à Montréal continuent. Aujourd’hui, il joue avec le très sexy Cory Kane. Ces deux jeunes hommes chauds et excités s’adonnent aux gorges profondes et sodos abyssales en toute réciprocité !

– Photos : Flip It Raw Volume 2 / CockyBoys

Austin Avery sait ce que Wess Russel aime le matin, alors il commence la journée en lui faisant une pipe sous les draps. Et avant même le petit déjeuner, ils flip-flopent !

– Photos : Flip It Raw Volume 2 / CockyBoys

Drew Dixon et Cory Kane commencent par des baisers et caresses avant de se pomper et s’enculer avec bonheur !!!

– Photos : Flip It Raw Volume 2 / CockyBoys

Aiden Ward et Sean Ford explorent leur versatilité en réalisant leurs désirs sexuels les plus profonds !

– Photos : Flip It Raw Volume 2 / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 18 septembre à minuit : Hit It Then Quit It (Raging Stallion Studios)

Travailler dans un bar de nuit peut être un travail difficile, mais il y a quelques avantages, entre les barmans, les gogos boy , le DJ et même les préposés aux toilettes tout le monde se croisent et la testostérone fait le reste ! Deux trios et deux duos avec capote + Un duo se limitant à des anulingus et fellations.

Le pinkplus : Un casting multiethnique imparable ! Que de bonnes baises !!!



Phoenix Fellington entre dans le bar où les go-go Jay Austin et Colby Tucker dansent. Phoenix bourre leur jock-strap de dollars, puis il monte sur scène pour que tous trois baisent sans retenue !!!

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

FX Rios, le monsieur pipi, a un aperçu la bonne bite de Trent King. Il va vers lui et lui exhibe sa propre grosse bite. Trent mord à l’hameçon et tombe à genoux, bouche largement ouverte…

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

En jock-strap mettant bien en valeur l’épaisseur de sa queue, le beau et viril DJ Christian Sam attire la convoitise de Phoenix Fellington…

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

Alexander Kristov est en train de nettoyer une pièce lorsque Drake Masters commence à frotter contre lui. Le DJ Cristian Sam se joint à eux…

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

Le barman Jason Vario sait comment remonter le moral d’Alexander Kristov…

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 19 septembre à minuit : Colombian Boys 1 (BravoFucker)

Pablo Bravo nous transporte au pays de Maluma pour profiter du grand air mais aussi de culs et bites très alléchants !

Le pinkplus : Des modèles non crédités qui mériteraient de l’être tant ils excellent dans leur scène !!!



