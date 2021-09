Mickey Taylor va mieux… et il quitte le porno !

Le visage partiellement brulé suite à un accident lors d’entraînement incendie, Mickey Taylor réapparaît en forme. Les boursouflures et cicatrice se sont estompées. Une touche de make-up – ou de Photoshop -, et le teint est unifié. Alors qu’on supposait que la la super pop-porn star britannique allait retourner de plus belle, le bogoss nous annonce le 13 septembre qu’il va à l’université, comme étudiant en illustration et animation.

Joli dessin ! Quatre jours plus tard, il tweete qu’il prend sa retraite. Comme acteur, comme sex-tapeur, comme réalisateur, il arrête tout : « Cela fait 8 années incroyables !… Mais il est temps pour moi de trouver de nouveaux défis et de faire ce qui est le mieux pour moi et ma santé. Merci à tous ceux qui ont soutenu ma carrière ! C’est l’heure du prochain chapitre de ma vie ! » Dans le prolongement du tweet, des captures d’écran d’un communiqué plus long, plus précis :

« Après des mois de réflexion sur cette décision, c’est le cœur lourd que j’annonce aujourd’hui ma retraite de l’industrie du sexe. Comme beaucoup d’entre vous le savent, cette année a été particulièrement difficile pour moi. Émotionnellement, mentalement et financièrement. Je fais face à un énorme procès après avoir défendu quelques déclarations d’amis, ce qui m’a mis dans une position délicate (voir ici). En plus, j’ai essayé de guérir d’une relation abusive (voir ici) et j’ai dû me rendre à de nombreux rendez-vous à l’hôpital pour une blessure corporelle (voir là). Je m’efforcerai toujours de défendre ceux qui en ont besoin, mais malheureusement, cette année a été très éprouvante pour ma santé mentale, me forçant à subir isolement, jugements et comportements négatifs de mes pairs. En faisant ce que je crois être moralement et socialement correct, j’ai perdu des amis, la moitié de mes revenus et des opportunités de travail en studio pour essayer d’améliorer nos droits en tant que performeurs.

Merci à tous mes fans dont le soutien m’a permis de continuer… J’aimerais pouvoir dire la même chose de certains de mes pairs – m’abandonnant au moment où les choses m’étaient devenues difficiles dans l’industrie, ébranlant ainsi tout respect de soi et loyauté… J’ai travaillé 8 ans à faire ce que j’aime et je ne l’oublie pas malgré des moments difficiles. Je suis fier de ma carrière. Je ne quitte pas non plus les réseaux sociaux. C’est juste que je ne posterai plus ni ne ferai la pub de contenu NSFW. Mais j’ai hâte de pouvoir avoir le temps de m’asseoir et de vraiment me connecter avec vous. De parler avec ceux que je n’avais pas eu la chance de rencontrer.

En ce qui concerne la suite, j’ai trouvé un emploi alimentaire – car je suis récemment entré à l’université -, et je continuerai à assurer des commandes artistiques, à travailler sur ma musique avec un nouveau podcast en parallèle. En plus de lutter contre ce procès… J’ai travaillé avec certains des meilleurs studios du monde, j’ai remporté le prix du «meilleur modèle britannique» et j’ai voyagé dans le monde entier, rencontrant de belles personnes… Dans ma volonté de prendre mes distances, j’ai choisi de ne plus follower de nombreux collègues travailleurs du sexe… S’il vous plaît, ne vous sentez pas offensés. Je ne prévois pas de perdre le contact ou d’arrêter de soutenir l’un d’entre vous de si tôt. J’utiliserai toujours toute influence que j’ai et ma musique pour vous aider à améliorer votre situation quand et où je le peux. Merci à tous pour le soutien que vous m’apportez continuellement. Sincèrement, Mickey Taylor »

Tous nos meilleurs souhaits t’accompagnent Mickey. On se souvient notamment de ton séjour à Paris lors des PinkX Gay Video Awards 2018. Tu y avais été consacré LA PORN STAR DE L’ANNÉE !!!

– Photo : Tribu Move