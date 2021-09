Vegans se gavant de protéines spermatiques. Pacifistes kiffant grave les militaires. Nos contradictions n’en sont pas ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 25 septembre à minuit : Reap & Sow (Raw-Staxus)

C’est l’été, il fait beau, la nature s’éveille, les abeilles butinent et nos sexy minets aussi ! Baises au naturel ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Des légumes à usage rapide pour titiller des culs en manque !!! 😉

Excités comme des puces, Hans Lecker et Joel Tamir ne pensent quà se donner du plaisir. À genoux, Hans pompe la bite charnue de Joel ! Après quelques anulingus, Joel s’empale sur le chibre de Hans. Puis c’est ce dernier qui se fait remplir tout en se tenant à un arbre.

– Photos : Reap & Sow / Raw-Staxus

Occupés à jouer dans l’eau, David Hollister et Timmy Williams se regardent de plus en plus avec envie. Ils embrassent, leur pantalon baissé aux genoux ! Les bites en plein air, ils n’ont qu’une envie : s’en régaler. C’est David qui se fera sodomiser !

– Photos : Reap & Sow / Raw-Staxus

5 fruits ou légumes par jour, Felix Jakes et Johny Walsh respectent les recommandations officielles de santé publique. Ils n’en oublient toutefois pas les bienfaits nutritifs du sperme frais !

– Photos : Reap & Sow / Raw-Staxus

Carottes, aubergines, concombres… Que des légumes aux formes suggestives qui donnent faim de sexe ! John Hardy et Pavel Masters ne s’en privent pas !…

– Photos : Reap & Sow / Raw-Staxus

Dimanche 26 septembre à minuit : Friendly Fire 13 (ActiveDudy)

Un trip militaire avec de jeunes recrues qui kiffent les mecs un peu plus mûrs ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Des recrues extrêmement bandantes. Notamment le Français qui cartonne dans le X gay US : le beau et fascinant Chris Damned !!!

Mike Johnson ne s’attend pas à ce que Brandon Anderson soit si impatient de le découvrir. Mike a à peine le temps de se caresser la bite que Brandon l’avale en entier. Agréablement surpris, il sait que ce sera une journée top !!!

– Photos : Friendly Fire 13 / ActiveDudy)

Ryan Jordan est un garçon facile. Plus précisément, dès qu’il voit la grosse bite du velu Justin Weston, il l’enserre de sa bouche pipeuse. Quant à son cul, il l’offre en levrette !

– Photos : Friendly Fire 13 / ActiveDudy)

Nouvelle recrue tatoué, le beau Chris Damned est vraiment ravie d’avoir pour camarade de chambrée Johnny B. Le cul de ce dernier est si accueillant !!!…

– Photos : Friendly Fire 13 / ActiveDudy)

En plein entraînement commando, les très séduisants LeeRoy Jones et Daniel Greene se rendent compte qu’il y a vraiment mieux à faire, comme baiser !

– Photos : Friendly Fire 13 / ActiveDudy)

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.