Bonnet B ! Joli new cumer du X gay français, Andrea High X prend de belles formes féminines !

« Magnifique ma belle, superbe poitrine et tu es de plus en plus sensuelle Andréa ! »… « Quelle beauté et élégance, tout en toi est beau »…« Oh, laisse moi enfouir mon visage entre tes seins »…

« Transition ? Vraiment ? » En postant l y a quelques jours sur les réseaux sociaux la photo ci-dessous, Andrea High X a fait réagir ses fans !



Andrea confirme. Oui, il y a bien transition ! Celle ci a notamment nécessité une opération chirurgicale afin que se dresse aujourd’hui une paire de sein taille bonnet B. Et parce que la question lui a également été posée, non, il n’y aura pas de vaginoplastie. Andrea garde son pénis.

Récemment vu sur PinkX et Man-X dans Les 5 challenges de Kevin David (CrunchBoy), Bravo Boys Band 4 (BravoFucker) et En chambre partagée (Menoboy), Andréa nous avait alors enthousiasmé comme new cumer du X gay français.

On ne doute pas que le X transgenre saura chaleureusement l’accueillir. Le trans n’ayant plus rien d’exceptionnel au sein de certains labels gays français, on l’imagine même sous sa nouvelle forme chez BravoFucker par exemple. À suivre…

Mise à jour : Le jour-même de la diffusion de notre article, Andrea a tenu à nous remercier et à faire une précision : » C’est trop gentil, merci pinktv Je n’ai pas prévu de faire une vaginoplastie tout de suite, mais je n’exclue pas de le faire d’ici les deux prochaines années, je vais consacrer l’année qui arrive à faire du porno trans «