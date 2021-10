Tous vibrent à l’instinct cette semaine sur PinkX ! (4 – 10 octobre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 4 octobre à minuit : Hidden Palms (Falcon Studios)

Dans une villa de rêve – sous le soleil californien ! -, dix mecs moulés dans leur maillot de bain bien rempli devant et rebondi derrière ne pensent qu’à une chose : jouir ! Cinq duos avec capote + Un duo consistant en des anulingus et des fellations.

Le pinkplus : Depuis la sortie du film en 2017, deux des acteurs qui y sont sublimés ont vu leur destin de star se briser : Casey Jacks s’est suicidé et Topher DiMaggio se coltine une sordide réputation depuis les accusations rappelées ici.

Roman Todd et Brent Corrigan en toute complicité hyper-sensuelle…

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Casey Jacks avide du très gros sexe de Pierce Paris…

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Le TTBM JJ Knight profondément en Jake Ashford !

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Topher DiMaggio se fait romantique et déchirant avec Casey Jacks…

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Dante Colle intensément en Addison Graham…

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Pierce Paris et Jake Ashford se régalent de leur bite et le leur cul !

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Mardi 5 octobre à minuit : Bandidos 11 (Bolatino)

Ils sont jeunes, ils aiment baiser entre mecs. Deux duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Des modèles sud-américains peu connus qui méritent de l’être tant ils sont sexy !!

Mercredi 6 octobre à minuit : Just One Night (JakeJaxson-CockyBoys)

New York est la ville qui ne dort jamais, celle dont les habitants sont toujours en mouvement. Just One Night suit plusieurs de ses résidents qui passent une nuit mémorable. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Une plongée fantasmatique dans un New York idéalisé. La photographie est superbement cinématographique.

Après avoir vagabondé dans les rues de New York, puis participé à une soirée très hot au Musée du Sexe, Sean Zevran et Levi Karter font l’amour avec passion…

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Calvin Banks quitte la soirée, prend le métro et croise Allen King. L’attraction entre les deux est immédiate. Dehors, dans la nuit seulement éclairée par les phares d’une voiture, les deux jeunes hommes s’entre-pénètrent fiévreusement !

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Taylor Reign et Jacen Zhu sont sur une terrasse puis se retrouvent en toute intimité à l’intérieur d’un appart…

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Boomer Banks et Michael DelRay en mode flip-flop des plus tendres et des plus déchirants ! Boomer en a une qui est vraiment très grosse !!!!

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Jeudi 7 octobre à Minuit : Nikeurs de Téci 5 (Citébeur)

Nos mecs de cités sont toujours aussi accros à la défonce ! Celle qui déchire tout sur son passage !!!

Le pinkplus : Des corps-à-corps intenses portés par un casting jubilatoire ! Avec, entre autres, le beau, tatoué et viril Mathieu Ferhati !

NOUVEAUTÉ – Vendredi 8 octobre à minuit : Sling Cock and Ass (UKNakedMen)

Les baisodromes et autres play-rooms sont des lieux où tous les bons coups sont permis ! Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Gianni Maggio en a vraiment une grosse !!! Douglas Smith n’en apparaît que plus s***** d’insister à l’avoir toujours plus profondément en lui !

Dans un bordel espagnol, l’Italien TTBM Gianni Maggio a tout pour lui le très demandeur Douglas Smith. Il le bourrera bien, au final sur un sling !

– Photos : Sling Cock and Ass / UKNakedMen

Sur un sling plateau, le passif français Alex-Morgan se donne à deux Tchèques bien burnés : Alan Davis et Florian Mraz !

– Photos : Sling Cock and Ass / UKNakedMen

Le blond Espagnol Alexi Atlante est une gorge profonde au cul massif et à la rondelle rose. Beau brun barbu, son compatriote Alton Red en profite à donf !!!

– Photos : Sling Cock and Ass / UKNakedMen

Le jeune et beau Tchèque Simon Best offre sa bouche pipeuse et son cul en manque à un autre Tchèque, l’hirsute John Barner !

– Photos : Sling Cock and Ass / UKNakedMen

Le musclé Tchèque Criss Denny à fond dans le cul endurant du viril Slovaque Adam Stahl !

– Photos : Sling Cock and Ass / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Samedi 9 octobre à minuit : 7 Minutes In Heaven (Falcon Studios)

« 7 minutes au paradis » est un jeu que les jeunes Américains adorent. La règle est simple : deux personnes sont tirées au sort pour s’enfermer pendant 7 minutes dans un lieu clos et sombre et y faire ce qu’ils veulent. Ici le jeu prend une tournure naturellement hot. Les actifs sont tirés au sort par les passifs pour tester leurs capacités à les faire jouir. Un trio et quatre duos sans capote + Un duo consistant en des anulingus et des fellations.

Le pinkplus : Que de beaux culs !!! Une invitation aux saillies les plus passionnées !!!

Jake Porter fait tellement bander le power bottom Devin Franco que ce dernier ne peut s’empêcher de s’enfoncer également dans le super beau cul de Jake !

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

Colton Reece et Michael Boston ne pensent qu’à se couvrir de baisers, à se lécher de cul et s’adonner à des pipes gourmandes !

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

En manque d’une grosse bite plantée aux tréfonds de son rectum, Michael Boston peut compter sur

le TBM Pierce Paris !…

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

Dakota Payne trouve en Colton Reece le calibre qu’il lui faut !

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

Steven Lee procure un immense plaisir prostatique à Wesley Woods !

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

Devin Franco accueille chaleureusement toutes les bonnes queues qui se présentent à lui : Steven Lee et Dakota Payne le baisent profond ! Devin saura aussi satisfaire Dakota en le tringlant !!!

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 10 octobre à minuit : The Masqulin Project 2 (Masqulin)

Le principe de cette série ? Accoster un mec et le convaincre de tourner une scène de cul maintenant ! Et quand c’est Markus Kage qui vous propose un tel plan, c’est difficile de dire non ! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Markus Kage est un fantasme vivant !

Linus Gray a manifesté son intérêt à rejoindre le projet Masqulin. Lors d’une visite surprise dans son appartement, Ace Quinn va l’aider à déterminer son potentiel. Linus a-t-il ce qu’il faut pour être un homme Masqulin ? OUI !!!

– Photos : The Masqulin Project 2 / Masqulin

Markus Kage a pour mission de trouver de nouveaux talents pour le projet Masqulin. Cette fois, à Montréal, il surprend sous la douche Andrew Green. Celui-ci admet que les mecs l’excitent et qu’il est prêt à essayer avec la grosse bite de Marcus dans sa première vidéo porno…

– Photos : The Masqulin Project 2 / Masqulin

Nouvelle prospection pour Markus Kage qui repère roux barbu sexy nommé Starlen Gold. Par heureux hasard, Starlen s’identifie comme exhib’. Markus n’a pas à insister beaucoup pour le convaincre de venir avec lui dans un appart pour commencer son vrai recrutement !…

– Photos : The Masqulin Project 2 / Masqulin

