Cade Maddox : La porn star multiawardisée resigne comme exclusif chez Falcon | NakedSword

Le 29 septembre dernier, Falcon | NakedSword a annocé le renouvellement du contrat d’exclusivité d’un an de Cade Maddox. Porn star multiawardisée, le séduisant Américain monté 23 cm en est très heureux :

« Je suis submergé de joie à l’idée de signer à nouveau pour une autre année en tant qu’exclusif de Falcon | NakedSword. Le 2 août a marqué mon quatrième anniversaire dans l’industrie du porno, les deux dernières années en tant qu’exclusif de Falcon | NakedSword. Ces deux années ont été, de loin, les deux meilleures années de ma carrière. Je suis TELLEMENT honoré d’avoir l’opportunité de faire à nouveau partie d’une équipe aussi incroyable. »

Effectivement. Pourquoi quitter une société dans laquelle on se sent bien et qui vous apprécie ? Notons toutefois que Cade Maddox sex-tape à fond, hors Falcon | NakedSword. On peut légitimement poser la question de l’effectivité du caractère « exclusif » d’un tel contrat.