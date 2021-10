Conte de fées people : Une star du X gay brésilien et une influenceuse sexy de São Paulo se fiancent à La Burj Khalifa !

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans les médias people brésiliens. C’est du sérieux entre le beau Victor Ferraz, star du X gay aux 22 cm épais et protagoniste du clip sexe Zaga, et Raissa Barbosa, une influenceuse qui fait dans le mannequinat, la Real TV… et qui a concouru à Miss Bumbum Brasil. Les deux tourtereaux se sont fiancés à Dubaï, à 442 mètres au-dessus du sol. C’était dans un des restaurants du gratte-ciel actuellement le plus haut du monde : La Burj Khalifa…



Cette nouvelle est apparue tellement improbable que certains ont immédiatement parlé de mise en scène. Ferraz et Barbosa se feraient juste de la pub pour amplifier leur renommée et poursuivre ainsi des activités divers dans l’entertainment. Interrogé sur ces rumeurs par GayBlogBr, Ferraz répond que ce sont ceux qui les accusent de mentir qui sont dans le mensonge. Il confirme aussi qu’il a pris sa retraite du porno :

« Raissa et moi nous nous sommes remis ensemble il y a environ un mois et, oui, j’ai arrêté à 100% le porno. J’ai décidé de refaire ma vie. « Victor Ferraz » a pris sa retraite. Quoi qu’il en soit, je remercie tout mon public pour l’affection et le respect qu’il a eu pour moi tout au long de cette période. Je suis vraiment reconnaissant… »

Le bogoss à grosse queue s’était toujours proclamé bisexuel. Il ne faut donc pas s’étonner qu’il puisse vivre une histoire d’amour avec une femme. Pour l’influenceuse, s’afficher avec une porn star du X gay qui a autant joui de pénétrer de beaux mâles, c’est peut-être plus compliqué à gérer. Encore que, quand on aime, tout est possible, tout se surmonte !!!

– Photos : Raissa Barbosa et IrmaosDotados