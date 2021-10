Gabriel Clay et David Hollister parmi les beaux minets du week-end sur Man-X

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 9 octobre à minuit : Twink Pounding (Raw-Staxus)

Jeunes minets, ils n’en ont pas moins déjà une belle expérience pour monter en plaisir ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Tyler Scott (brun aux cheveux longs) et Gabriel Clay (blond peroxydé), sont particulièrement agréables à regarder !!!

Tyler Scott bien tringlé par John Hardy !

– Photos : Twink Pounding / Raw-Staxus



Felix Jakes à fond en l’insatiable Tyler Scott !

– Photos : Twink Pounding / Raw-Staxus



Gabriel Clay intensément en David Hollister !

– Photos : Twink Pounding / Raw-Staxus



Gabriel Clay et John Hardy dans un trip panard suivi d’une belle baise !

– Photos : Twink Pounding / Raw-Staxus

Dimanche 10 octobre à minuit : Easy Riders (Sauvage-Staxus)

La moto serait a plus belle et la plus sexe des machines. Ses formes aérodynamiques on du mal à quitter nos yeux. Et si en plus elles sont chevauchées par des mecs hotissimes, c’est le summum fantasmatique ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Dans deux scènes, Tom Crua est un fantasme vivant dans le genre belle bête tatouée.

Grand, beau, ténébreux et dominant, Tom Crua est objet de toutes les convoitises. Les hommes qui sont en manque de queue comme Vadim Lust en oublient vite leur hétérosexualité de façade pour se faire trouer à couilles rabattues !!!

– Photos : Easy Riders / Sauvage-Staxus

Traîner toute la journée avec des motards donne à Shane Hirch l’envie de se faire chevaucher. De l’envie à la réalité, il n’y a qu’une queue : celle du blond Sven Laarson !…

– Photos : Easy Riders / Sauvage-Staxus

Minet au physique délicat et au joli visage, Yuri Adamov est attiré par son pote motard Tom Crua. Sa virilité amplifiée par ses tatouages tribaux rendent très chatte Yuri…

– Photos : Easy Riders / Sauvage-Staxus

Avec sa coupe Punk, Alexander Dorch ne passe pas inaperçu : il a ce côté rebelle et sexe qui plaît à Shane Hirch. Côté pile et côté face, Shane ne va pas regretter sa rencontre avec Alexander !…

– Photos : Easy Riders / Sauvage-Staxus