Santi Noguera : « Une relation sexuelle réussie est celle dans laquelle les personnes impliquées s’engagent sérieusement à donner et à recevoir du plaisir. »

Les soirées fetish ADUFF reviennent en force avec des porn stars toujours aussi déterminées à nous ENCHANTER. Parmi les nouveaux performeurs, il y aura Mr. Fetish Spain 2019, alias Santi Noguera. On avait déjà pu l’apprécier récemment sur PinkX dans Bearded Fuckers, une production UKNakedMen. Mais via l’interview exclusive qu’il nous accorde, il se révèle bien davantage…



SANTI NOGUERA

BIO FLASH

• Date de naissance 20 juillet 1977 • Signe astrologique Cancer • Lieu de naissance Floridablanca, Santander, Colombie • Résidence Espagne • Double nationalité Espagnole & colombienne • Cheveux gris mais rasés • Yeux Marron • Taille 1,73 m • Poids 80 kg • Sexe 19 cm • Position Versatile • Orientation Gay • Tatouages « Il faut être à mes côtés pour tous les découvrir ! » •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• Skins 2, HornDogs 1, In the Flesh 1, Meat Men 1 (Kristen Bjorn) • Gutted 2 (DarkAlley) • Aristofuckers, Sex Clubbers, AristoFuck 2, Barcelona Bubble Butt Bangers, Los Degenerados, Big Loaders, Horny Builders (MachoFactory) • Ruin the Cunt (Tresure Island Media) • Bearded Fuckers (UKNakedMen) • Ring, le clip vidéo de Pablo Bravo réalisé par Mangel Visual •

AWARDS

• Mr. Fetish Mr. Fetish Spain 2019 • MachoFactory Awards 2019 Best Bottom •

« PORNSTAR ADUFF » & GOGO

Juan, l’organisateur des soirées ADUFF, m’a appris que tu vas faire partie de sa « team ». Que signifient pour toi ses soirées ? Y-as-tu déjà participé en tant que client ?

Les soirées de Juan sont très exclusives, très intenses. Le plaisir et le sexe y sont 100% garantis. C’est la raison pour laquelle je les aime et que je veux en faire partie comme modèles. À Barcelone, j’ai assisté à une de ses soirées et je m’y suis beaucoup amusé. Non seulement avec tous les clients présents mais aussi avec les performeurs qui faisaient le show.

Comment imagines-tu ce qui va se passer pour toi en tant que « pornstar ADUFF » ? Es-tu prêt à être surpris par ce qui pourrait t’arriver ?

Je suis très versatile comme acteur porno et j’aime tout dans le sexe. Quand il y a une fête où je fais le show, je donne toujours le meilleur de moi-même. Comme j’apprécie tous les types d’hommes, je fais le maximum pour que chacun puisse se sentir à l’aise et qu’à tous je puisse offrir beaucoup de plaisir et d’excitation. Je pense que ce sont eux que je vais surprendre grâce à ma grande versatilité en tant qu’acteur, modèle et danseur.

Parmi tous tes propres live-shows, quel fut celui le plus inhabituel ?

J’ai fait beaucoup de shows, à la fois ici en Europe et aux États-Unis. Le plus insolite et le plus excitant s’est passé en Allemagne, une soirée avec 2 500 personnes ! Un live-show hard devant eux tous !!! C’était quelque chose de vraiment spectaculaire et d’inoubliable !



Mr. FETISH SPAIN 19/21

Qu’est-ce qui t’a poussé à faire partie de la communauté fetish ?

Le fetish fait partie de ma vie depuis que j’ai commencé ma vie sexuelle. J’aime l’excitation qui naît à travers le cuir, l’odeur des pieds, le latex, les poils… Quand j’ai commencé à fréquenter certains lieux fetish, j’ai interagi avec de nombreuses personnes de ce milieu et j’ai pu m’abandonner à mes rêves les plus érotiques et les plus excitants.

Tes préférences dans le fetish ?

J’aime les tenues de sport, le latex, le cuir, les odeurs corporelles, les golden showers, le SM et bien plus de choses encore que découvrent ceux qui me connaissent intimement.

Un rapport sexuel réussi passe-t-il forcément pour toi par les pratiques fetish que tu affectionnes ?

Pas nécessairement. Une relation sexuelle réussie est celle dans laquelle les personnes impliquées s’engagent sérieusement à donner et à recevoir du plaisir.

Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu étais élu Mr. Fetish Spain ?

Je me suis inscrit au concours Mr. Fetish Spain avec beaucoup d’enthousiasme car je voulais représenter ma communauté dans des événements nationaux et internationaux. Quand j’ai obtenu le titre, j’en ai été très ému. J’ai dit au public que je travaillerais pour ma communauté et au-delà afin que le fetish soit connu comme une pratique sexuelle totalement safe et fun. J’ai aussi dit que parce qu’il permet d’atteindre de nombreux objectifs sexuels, le fetish peut combler la vie d’une personne… Comme je suis aussi médecin, je fais beaucoup de conférences sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, le VIH et la PrEP. En raison de la pandémie de COVID, j’ai toujours le titre de Mr. Fetish Spain. Je l’ai eu en 2019, je l’ai conservé en 2020 et 2021. L’année prochaine il y aura un nouveau concours.

MÉDECIN & CHIRURGIEN ESTHÉTIQUE

Sur ton Twitter, tu te présentes comme médecin et chirurgien esthétique. Quels sont tes domaines d’expertise ?

Chaque jour je travaille dans mon cabinet privé en médecine et en chirurgie esthétique. J’utilise des techniques manuelles ainsi que des équipements afin de rajeunir aussi bien le visage que le corps. J’aime mon métier et j’aime aussi aider les gens à se sentir bien dans leur peau afin qu’ils puissent montrer aux autres comment ils veulent se voir.

Comment te comporterais-tu si un client te reconnaissait comme star du porno et Mr. Fetish Spain ?

Il m’est déjà arrivé à nombreuses reprises que des hommes et des femmes de tous âges viennent à mon cabinet en sachant que je suis un acteur porno. J’aime cette situation car ce sont eux-mêmes qui me disent : « Vous êtes un très bel homme », « Vous êtes vraiment en forme », « Vous êtes très sexuel », « Vous devez vous consacrer au porno car vous pouvez donner le meilleur de vous-même. » Il n’y a jamais eu de situation gênante pendant la consultation. Jamais cela n’a été un motif pour quitter mon cabinet. Au contraire ! Cela incite plus ces clients à inviter leurs amis et proches à me connaître, ainsi ai-je plus de clients…

ACTEUR PORNO

Pourquoi et quand as-tu commencé comme acteur porno gay ?

J’ai commencé dans le porno par pure curiosité. J’adorais suivre tous les acteurs renommés de l’industrie, je voulais les rencontrer, je voulais prendre des photos avec eux et un jour, il y a 6 ans, grâce à l’aide de mon mari, j’ai pris la décision de prendre des photos et de les envoyer à certains studios de production en Espagne et ils m’ont contacté… J’ai eu beaucoup de chance qu’ils m’aient choisi si rapidement et, petit à petit, j’ai moi-même acquis une renommée dans le porno.

Comment ça marche avec ton mari pour qu’il n’y ait ni frustration, ni jalousie ?

C’est mon mari qui m’a en premier lieu soutenu pour que j’envoie des photos et que je postule pour être acteur porno. Le secret est de pouvoir gérer la relation en parlant constamment et en intégrant mon partenaire à mon travail. Il m’accompagne aux tournages, aux soirées, aux rencontres avec tous les gens et acteurs… L’important, c’est la loyauté que nous avons l’un envers l’autre.

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le porno ?

L’exposition publique que j’ai constamment via les réseaux sociaux et dans ma vie professionnelle et personnelle. J’aime qu’on me reconnaisse, j’aime qu’on m’écrive, j’aime avoir des contacts avec tous les fans. Et quand je fais des live-show hard et des films, j’aime la situation enfiévrée où avec tous les acteurs nous fusionnons travail et jouissance.

Une porn star qui s’est couverte de toujours plus de tatouages…

– Photos : FuckerMate, KristenBjorn, CrunchBoy et UKNakedMen

MODÈLE

Tu poses aussi pour des photographes, dans des publicités, etc. Collectionnes-tu les magazines, flyers et autres où tu apparais ?

Oui, j’ai tous les fichiers sur mon ordinateur et je les ai tous aussi sur support papier. Que j’agisse comme acteur porno ou mannequin. Mon manager et producteur Macho Jim m’a donné un disque dur avec toutes les photographies et toutes les publicités où j’y suis. C’était un cadeau d’anniversaire très spécial.

Est-ce qu’une séance photo s’est déjà transformée en sex-party avec un photographe ?

Bien que ce travail soit lié au sexe et au plaisir, lorsqu’une séance photo se fait avec un photographe, c’est seulement du travail et on s’engage à le faire afin que les photos ressortent le mieux et qu’il y ait un très beau résultat, à la fois de la part du photographe que du modèle. Maintenant, on peut très bien par la suite boire des bières, dîner et discuter et quand la situation se fait claire, ça peut finir au lit.

Santi Noregua fais la très belle couverture de Mascular n°32…

INTERVIEWEUR

Parmi tes autres activités liées au porno, il y en a une nouvelle : tu interviewes sur Youtube des stars du porno.

Oui. Pendant la pandémie, de nombreux acteurs porno ont commencé à faire des interviews avec d’autres acteurs, en direct ou enregistrées. Cette année, j’ai commencé à enregistrer ma série « Stars ». Je veux montrer à mon public le vrai eux des stars de l’industrie du porno. Non seulement des acteurs bien connus, mais aussi des producteurs et propriétaires de studio, des organisateurs d’événements, etc. Je veux que les gens en sachent beaucoup plus sur eux, non seulement sur la partie sexuelle, mais aussi sur leur vraie vie, leur façon d’être. Mon public peut ainsi s’identifier à eux car ce sont des gens ordinaires qui ont concrétisé leurs rêves en travaillant beaucoup, en luttant.