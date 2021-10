Le programme intensément sexe de la semaine sur PinkX (11 – 17 octobre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 11 octobre à minuit : A Night At The Entourage (Falcon Studios)

Falcon Studios vous emmène dans un bordel où s’ébattent neuf étalons bien membrés et bandants. Quatre duos avec capote + Un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Les jeux de miroir démultiplient les fantasmes ! Les jeux de miroir démultiplient les fantasmes !

Sean Maygers à fond dans le beau cul arrondi de Brett Dylan !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Tyler Roberts cible le mignon Gabriel Cross !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Pierce Paris met au bout de sa grosse queue Skyy Knox !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Le cul et la bite de Brett Dylan sont un délice. Ceux de Brent Corrigan aussi !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

JJ Knight emplit de son sexe surdimensionné le tendre Roman Todd…

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Mardi 12 octobre à minuit : Qui suce qui avant minuit ? (Brutes de Sexe)

Une grosse bite est bien souvent attirée par un beau petit cul ! Les queutards de Brutes de Sexe ne font pas exception à la règle ! Un trio et deux duos.

Le pinkplus : Humm… Mathieu Ferhati ! 🙂

Avant d’aller au sport, Mathieu Ferhati voit son chéri asiatique, Nicky Hole, lui proposer de le sucer avant minuit. Sa bouche gourmande convainc Mathieu de s’occuper aussi de son cul !

– Photos : Qui suce qui avant minuit ? / Brutes de Sexe

En rejoignant Dmitry Osten à la salle de sport, Mathieu ne s’attendait pas à voir Pan Bash exhiber son petit cul sur la machine de traction. Nos deux sportifs sentent la chaleur monter dans leur queue puissante et vont vite transformer la séance d’entrainement de Pan en coaching sexuel…

– Photos : Qui suce qui avant minuit ? / Brutes de Sexe

Plus tard, dans un appart, Thiago Monte se fait également un plaisir de trouer Pan Bash !

– Photos : Qui suce qui avant minuit ? / Brutes de Sexe

Mercredi 13 octobre à minuit : Hit It Then Quit It (Raging Stallion Studios)

Travailler dans un bar de nuit peut être un travail difficile, mais il y a quelques avantages, entre les barmans, les gogos boy , le DJ et même les préposés aux toilettes tout le monde se croisent et la testostérone fait le reste ! Deux trios et deux duos avec capote + Un duo se limitant à des anulingus et fellations.

Le pinkplus : Un casting multiethnique imparable ! Que de bonnes baises !!!



Phoenix Fellington entre dans le bar où les go-go Jay Austin et Colby Tucker dansent. Phoenix bourre leur jock-strap de dollars, puis il monte sur scène pour que tous trois baisent sans retenue !!!

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

FX Rios, le monsieur pipi, a un aperçu la bonne bite de Trent King. Il va vers lui et lui exhibe sa propre grosse bite. Trent mord à l’hameçon et tombe à genoux, bouche largement ouverte…

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

En jock-strap mettant bien en valeur l’épaisseur de sa queue, le beau et viril DJ Christian Sam attire la convoitise de Phoenix Fellington…

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

Alexander Kristov est en train de nettoyer une pièce lorsque Drake Masters commence à frotter contre lui. Le DJ Cristian Sam se joint à eux…

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

Le barman Jason Vario sait comment remonter le moral d’Alexander Kristov…

– Photos : Hit It Then Quit It / Raging Stallion Studios

Jeudi 14 octobre à minuit : Leaking Jizz (UKNakedMen)

Nos mecs se testent par des baisers, croisent leur langue, puis les t-shirts tombent, les mains se glissent sous les jeans, les queues se dressent et les culs s’ouvrent ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Le velu Donnie Marco est des plus sexe ! En plus il baise divinement bien !!!

Le velu et bien monté Donnie Marco attire la convoitise du tatoué Dom Ully…

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Près d’une route, Jack Finix s’en prend au cul de Dmitry Osten !

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Bryan Hogan est épuisé. Mario Gibson va lui donné sa force en le baisant ! Revigoré, Bryan transperce Mario de sa grosse teub raide !

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Balader son chien peut être l’occasion de faire de belles rencontres ! Yah Jil de ramener chez lui Roy Romero pour le niquer !

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Axel Alex suce Robbie Kasie dans la cuisine, Robbie l’encule sur le lit !

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Vendredi 15 octobre à minuit : Get Lit (Hot House)

Dans un sex-club au décor ultra-moderne, des hommes surpuissants ne sont que bites raides et trous du cul profonds ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Beaux Banks et Skyy Knox excellent en passifs capables de prendre les poses les plus acrobatiques. Ce sont deux vrais athlètes qui s’honoreraient de participer aux prochains jeux olympiques. Dommage que la baise ne soit pas homologuée discipline sportive car, à coup sûr, ils décrocheraient des médailles !

Beaux Banks, un passif époustouflant de souplesse qui défie les lois de l’apesanteur. Roman Todd en fait ce qu’il veut…

– Photos : Get Lit / Hot House

Johnny V. use et abuse du cul de Josh Conners posé sur un sling !

– Photos : Get Lit / Hot House

Le viril Sergeant Miles profite des talents d’acrobate de Skyy Knox pour bouffer son cul en suspension ! Puis il lui plante brutalement son chibre entre les reins !

– Photos : Get Lit / Hot House

Ryan Rose et Micah Brandt sont rejoint par le colosse Austin Wolf. Ce dernier sera le seul à ne pas se faire sodomiser !

– Photos : Get Lit / Hot House

NOUVEAUTÉ – Samedi 16 octobre à minuit : At large (Raging Stallion Studios)

Un criminel court, la police enquête et nos policiers encaissent aussi très bien ! Un trio et quatre duos avec capote !!!

Le pinkplus : Un thriller pervers avec de belles bêtes bien sexe, dont Sharok !

Enquêteur sur les crimes sexuels, Ricky Larkin apporte un ordinateur portable trouvé sur une scène de meurtre à son expert en médecine légale Zario Travezz. Pendant qu’un programme tourne dessus, Zario cède à la tentation, se met à genoux et prend la bite dure de Ricky dans la gorge ! Puis il écarte les cuisses pour se la prendre profond dans le rectum !!!

– Photos : At large / Raging Stallion Studios

Le détective Ricky Larkin reçoit un appel d’un témoin qui prétend avoir des pouvoirs paranormaux lui permettant de décrire ce qui s’est passé avant meurtre d’Alexander Kristov. Ricky écoute les détails juteux : Alexander avait flip-floppé avec Marco Napoli. Mais qui a tué Alexander demeure un mystère…

– Photos : At large / Raging Stallion Studios

Ricky Larkin suspect que Dante Colle, son témoin aux pouvoirs paranormaux, est lié au crime. De retour chez lui, Dante raconte à son boyfriend Logan Stevens ce qui s’est passé au poste de police. Logan s’énerve. Mais il se calme quand ils prennent ensemble la douche. Puis ils baisent…

– Photos : At large / Raging Stallion Studios

Alors que les officiers Sharok et Liam Knox gardent Dante en sécurité chez lui, ils s’ennuient. Pour passer le temps, Liam suggère à Sharok de lui sucer la bite…

– Photos : At large / Raging Stallion Studios

Grièvement blessé par balle par le tueur, Ricky Larkin est la proie d’une vision : celle sexuelle d’un vieil ami, Dillon Diaz, qui n’est plus dans le royaume des vivants. S’ajoute à son rêve pornographique un beau barbu, Logan Moore…

– Photos : At large / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 17 octobre à minuit : Young Fuckers (CrunchBoys)

Les Espagnols, virils et bien montés savent donner beaucoup de plaisir !!!

Le pinkplus : L’histoire d’amour entre Jess, le boss du label français CrunchBoy, et l’Espagne se poursuit avec des mâles hyper-sexe.

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.