Plus buzzée que la b*** de Batman ? La love story du nouveau Superman avec un mec !

Hier, l’éditeur DC Comics a confirmé ce que BleedingCool avait révélé en août dernier : le nouveau Superman fait son coming-out bi dans le n°5 du la série Superman: Son of Kal-El. Jon Kent, le fils de Lois Lane et de Clak Kent, y vit le début d’une histoire d’amour avec Jay Nakamura, un journaliste looké K-pop. Le numéro sortira le 9 novembre prochain. Cette annonce est accompagnée de la déclaration enthousiaste du scénariste Tom Taylor : « J’ai toujours dit que nous tous avons besoin de héros et que nous tous méritons de nous voir dans nos héros. Je suis très reconnaissant envers DC et Warner Bros. de partager cette idée. Le symbole de Superman a toujours représenté l’espoir, la vérité et la justice. Aujourd’hui ce symbole représente quelque chose de plus. Aujourd’hui, plus de gens peuvent se voir dans le super-héros le plus puissant de la bande-dessinée. » L’un des plus connus aussi. Son histoire d’amour avec un mec fait immanquablement le buzz planétaire !!!

Illustrations : couverture de Superman Son of Kal-El #5 + Jon Kent et Jay Nakamura par John Timms, le dessinateur attitré de la série

Illustration de couverture alternative de Superman Son of Kal-El #5 par Travis Moore et Tamra Bonvillain

Parmi les autres innombrables réactions enthousiastes, il y a celle de Robert Garcia, l’actuel maire de Long Beach, en Californie : « Je suis devenu fan de Superman parce qu’enfant je me sentais lé à lui. Il est un immigré, il a le sens de la justice et il possède une double identité. Son fils Jon Kent fait son coming-out dans les comics. Je suis fier que DC Comics et Tom Taylor donnent aux jeunes LGBTQ+ un héros qui soit l’un des leurs. » Avec une économie de mots, son tweet dit ce que le genre super-héros a d’attractif pour un public LGBTQ et l’émoi que suscite le coming-out d’un personnage qui porte le nom de Superman. À savoir le premier super-héros de l’histoire du comic-book. Un personnage crée par Jerry Siegel et Joe Shuster et publié en 1938. Comme les temps peuvent aussi changer en mieux !!! 🙂 🙂 🙂

Illustration de couverture alternative de Superman Son of Kal-El #5 par Inhyuk Lee

Pour rappel, une des rares fois que nous avions parlé d’un comic-book édité par DC, il était aussi question de sexe : à savoir la bite de Batman qui apparaissait dans le premier album de la collection Black Label : Batman: Damned, scénarisé par Brian Azzarello et dessiné par Lee Bermejo. Là aussi, un buzz planétaire. Dommage que l’édition française ait publié sa version censurée. 🙁