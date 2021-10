Hétéros ? Avoir fait l’armée redéfinit les choses ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 16 octobre à minuit : Dive In (Sauvage-Staxus)

Grâce à la pratique de la natation, les corps se font exceptionnels : jambes solides, abdos dessinés, pecs ronds et culs mis en valeur par les maillots de bain ! Avoir d’urgence bites et orgie sont au rendez-vous ! Une partouze et trois duos sans capote.

Le manplus : La partouze !!!

Belles lèvres, beau cul, Yuri Adamov est un plaisir à défoncer ! Sven Laarson en profite royalement !!!

– Photos : Dive In / Sauvage-Staxus

Bogoss de chez bogoss, Chase Hunt n’est que tendresse et passion envers Mike James et ses belles fesses !!!

– Photos : Dive In / Sauvage-Staxus

Insatiable, Chase Hunt sait aussi combler les pulsions passives de Sven Laarson…

– Photos : Dive In / Sauvage-Staxus

Grosse partouze entre Mike James, Brad Fitt, Jace Reed, Ryan Olsen et Sven Laarson !!!

– Photos : Dive In / Sauvage-Staxus

Dimanche 17 octobre à minuit : Raw Brigade 9 (ActiveDuty)

Faire l’armée, c’est connaître une communauté de vie où les joies et les épreuves renforcent l’amitié. Et comme on le sait, entre vrais amis, on partage tout !!! Un solo + Un trio pipe + Trois duos sans capote.

Le manplus : Quentin Gainz crève l’écran ! Chase aussi !!!



Les présentations faites entre James et Scott Millie, les deux se désapent et Scott se penche pour pomper la bite palpitante de James. Celui-ci apprécie sa gorge profonde ! La bite bien dure, James penche Scott en avant sur le lit et s’enfonce direct dans son cul serré…

– Photos : Raw Brigade 9 / ActiveDuty

Quentin Gainz est rejoint par une nouvelle recrue nommée Johnny. Il se fera un plaisir de lui montrer ce qu’est un soldat, un vrai !!!…

– Photos : Raw Brigade 9 / ActiveDuty

Boire du whisky à la bouteille, sans penser à l’avenir, c’est comme ça que le réalisateur d’ActiveDuty imagine Dante. Mais ce jeune mec sexy est-il si libre dans sa tête ? Il ne voit aucun inconvénient d’être filmé en train de se branler !…

– Photos : Raw Brigade 9 / ActiveDuty

Johnny, Chase et Will s’apprécient et bandent dur. Chase prend l’initiative de gober la queue épaisse de Johnny. Will se sent alors invité à sucer Chase. Johnny pompe ensuite Chase et celui-ci s’empiffre de la bite de Will… Devant partir en mission, Johnny laisse malheureusement seuls Chase et Will. Heureusement, les deux continuent dans la baise : Will se penche sur le canapé, présente son trou serré à Chase qui y glisse naturellement sa grosse bite…

– Photos : Raw Brigade 9 / ActiveDuty

