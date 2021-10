Sur l’art de la négociation, nos écoles de commerce ne nous disent pas l’essentiel. PinkX si, grâce à l’un des films à ne pas manquer de la semaine ! (18 – 24 octobre)

Lundi 18 octobre à minuit : Five Brothers – Family Values (NakedSword)

Une famille mafieuse pas comme les autres ! Autour de la matriarche trans, cinq frères s’adonnent à la corruption, au traffic de drogue et au crime. Et tous ne baisent qu’avec des mecs. Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Cinématographique et troublant, Five Brothers : Family Values fut l’un des blockbusters de NakedSword de l’année 2019. Sa sortie a malheureusement été endeuillé par la disparition tragique de l’une de ses stars, Jay Dymel. Ce new cumer était non seulement très beau gosse mais aussi bon acteur et très expressif dans la baise. Sa scène avec JJ Knight rappelle en outre le meilleur du porno gay « carcéral » des années 1980. RIP.

Après s’être disputé avec son frère Blake Ryder au sujet d’Alam Wernick, un nouvel employé de la famille, Sean Duran lui casse la gueule. Vainqueur, c’est lui qui a droit à être le premier à se faire Alam, la bombasse blonde !

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

3 heures du matin sur le Strip de Las Vegas. Woody Fox voit sortir de chez un caviste Nic Sahara. Ce dernier n’est toutefois pas très frais et il a du mal à trouver à trouver les clefs de sa voiture. Woody l’accoste et lui propose de l’aider à le conduire là où il lui dira. Arrivés chez Nic, leur attraction réciproque se manifeste avec fougue. Woody fait alors oublier à Nic les problèmes qui l’obsèdent.

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

15 minutes avant de sortir de prison, Jay Dymel offre une dernière fois sa bouche et son cul au sexe énorme de JJ Knight, autre taulard !

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

Travailler pour la famille, ce n’est pas seulement commettre des délits et crime, comme vendre de la drogue. C’est aussi servir de vide-couilles. Le dealeur Trevor Northman l’append vite en se prenant entre les fesses la grosse pine d’Aaron Savvy, l’un des cinq frères.

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

Danni Daniels, la matriarche aux gros seins et à la bite ferme, a un rendez-vous des plus intimes avec le député corrompu Matt Wingman. L’issue en est fatale !

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

Mardi 19 octobre à minuit : Trapped (Raging Stallion Studios)

Tegan Zayne va-t-il trouver les réponses à ses questions existentielles ? Va-t-il surtout échapper à son ravisseur, le dangereux et excellent baiseur Colby Keller ? Deux trios et un duo avec capote + Un duo consistant en des fellations et des anulingus.

Le pinkplus : Un thriller porno comme sait très bien le faire Raging Stallion Studios. À la réalisation Steve Cruz et Chi Chi LaRue. Au casting des beaux mecs sexe, tous barbus. De quoi être raccord avec plusieurs études scientifiques qui avait donné lieu à notre article : Comme les femmes, les gays préfèrent les barbus. Notons toutefois que la présence de Colby Keller avait fait polémique. Son appel à voter Trump avait révulsé nombre de fans. Désormais blacklisté, il ne tourne plus pour des studios. Trapped est l’un de ses derniers films.

Kurtis Wolfe est très amoureux de Tegan Zayne. Et après l’avoir bien troué sur le canapé, il lui fait sa demande en mariage. Tegan hésite. Pour faire le point, il a besoin de s’isoler. Il part, destination une région boisée.

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Arrivé sur place, Tegan trouve un bar où il se fait draguer par un local, Colby Keller. Celui-ci est séduisant, mais Tegan n’a pas l’intention de coucher avec lui. Il se contente d’étancher sa soif et de sortir pour regagner sa voiture et continuer sa route. Mais il perd soudainement connaissance. On lui a fait prendre une drogue à son insu. Derrière lui, Colby se précipite pour le transporter dans sa bagnole et le séquestrer chez lui, dans une cabane perdue en pleine forêt. Personne n’entendra Tegan crier !!!

Cependant, sur la table de billard du bar, Seth Santoro lape le trou poilu de Ryan Finch !

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Kurtis Wolfe n’a plus eu de nouvelles de Tegan depuis plusieurs jours. Inquiet, il signale la disparition de son homme à la police. Le détective Jason Vario et l’officier Sean Duran mènent l’enquête. Leur relation est difficile car ils ne s’entendent pas sur la façon de procéder. Mais ils remédient intelligemment à la situation par la baise, Jason enfonçant sa grosse queue dans le cul de Sean !

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Détenu par Colby Keller pendant près de deux semaines, Tegan Zayne se sent prêt à réagir : il séduit ouvertement son ravisseur. Colby en est plus qu’heureux et le baise en long, en large et en travers. Tegan est loin d’être insensible à ses baisers, caresses et coups de bite. Ne tomberait-il pas amoureux de Colby ? Ou ne serait-il qu’une énième victime du fameux syndrome de Stockholm ?

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Rikk York, Damian Taylor et Seth Santoro campent dans les bois et s’ébattent bestialement jusqu’à se maculer la gueule et la croupe de foutre. Seth et Rikk partent ensuite en randonnée et se perdent. Ils pensent trouver de l’aide quand ils font face à un couple gay. Ces deux hommes ont toutefois un comportement étrange : l’un semble apeuré et totalement soumis à l’autorité de l’autre. Il rappelle en plus quelqu’un à Seth. Mais ce dernier aura-t-il le temps de faire le lien avec l’affiche de la disparition de Tegan Zayne avant qu’il ne soit trop tard ?

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

L’officier Sean Duran a retrouvé Tegan Zayne. Mais auprès de Colby, Tegan affirme qu’il a refait sa vie et qu’il faut le laisser tranquille. Le détective Jason Vario a des doutes sur la nature réelle du couple et contacte Kurtis. Celui-ci débarque dans la cabane, bien déterminé à récupérer l’homme qu’il aime. Pris entre Colby et Kurtis, Tegan supplie : il ne sait pas qui choisir ; il les aime tous les deux. Kurtis n’a pas dit son dernier mot. Il ressent bien que Colby est un psychopathe et que l’issue sexuelle entre eux-trois sera fatale pour au moins l’un d’eux !…

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Mercredi 20 octobre à minuit : Darkness Falls (BrutesDeSexe)

Le succès du jeu video Darkness Falls aurait-il un lien avec l’épanouissement hardcore de ses joueurs ? Un trio et deux duos sans capote.

Le pinkplus : La DP !!! De beaux mâles dont le viril Dimitri Vernum. Son masque de Bane amplifie le fantasme. À propos de masque, quel est le visage de Rudy Fasso ? Son corps et sa bite donnent furieusement envie de tout voir de lui !!!

Amaury Evan matte aux jumelles son voisin Max Lava faire face à un malfrat cagoulé, Rudy Fasso. Amaury jubile de voir le joli brun se faire bien élargir par la grosse queue métissée du voyou.

– Photos : Darkness Falls / BrutesDeSexe

Après ce qu’il a vu, Amaury a le trou tout humide. Quand il rejoint Nils Angelson en train de jouer sur sa tablette à Darkness Falls, il sait comment le chauffer pour satisfaire ses pulsions…

– Photos : Darkness Falls / BrutesDeSexe

Projeté dans le jeu Darkness Falls, Amaury Evan se retrouve en compagnie de Max Lava. Les deux deviennent deux soumis au pied d’un master impitoyable : Dimitri Vernum. Plus en manque de bite, c’est Amaury qui aura droit à se faire double-pénétrer !

– Photos : Darkness Falls / BrutesDeSexe

Jeudi 21 octobre à minuit : Colombian Boys 1 (BravoFucker)

Pablo Bravo nous transporte au pays de Maluma pour profiter du grand air mais aussi de culs et bites très alléchants !

Le pinkplus : Des modèles non crédités qui mériteraient de l’être tant ils excellent dans leur scène !!!



Vendredi 22 octobre à minuit : Raw Volume 4 : Stretched (CockyBoys)

Romantisme et baises sans capote. Quatre duos.

Le pinkplus : Des petits nouveaux à découvrir : Wess Russel et Felix Maze. Le cul de Vincent O’Reilly est vraiment de toute beauté !!!

Wess Russel est un peu intimidé car c’est sa première scène. Alex Mecum sait le réconforter…

– Photos : Raw Volume 4 : Stretched / CockyBoys

Felix Maze est mignon et est entre les très bonnes mains de Calvin Banks !

– Photos : Raw Volume 4 : Stretched / CockyBoys

Dante Colle ne peut que succomber à la croupe magnifique de Vincent O’Reilly…

– Photos : Raw Volume 4 : Stretched / CockyBoys

Le tout petit, très sexy Cole Claire donne son cul au pieu de chair de Cory Kane !

– Photos : Raw Volume 4 : Stretched / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 23 octobre à minuit : Petites baises parisiennes 2 (BrutesDeSexe)

Derrière les murs des immeubles proprets de la Capitale, il s’en passe des choses !!! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Des scénarios sympas et très sexe portés par des mecs qui donnent envie !!!

Max Lava n’a pas fini le ménage et le boss Thiago Monte n’est pas très content. Mais quand on fait le ménage en jock-strap, tout peut arriver, surtout le meilleur !!! 🙂

– Photos : Petites baises parisiennes 2 / BrutesDeSexe

Sandro Rodriguez vient se plaindre à son voisin Raphael Lems qu’il est un peu trop bruyant… mais surtout trop craquant ! Il ne fait que fantasmer sur lui… 🙂

– Photos : Petites baises parisiennes 2 / BrutesDeSexe

Médecin, Dimitri Venum diagnostique chez Amaury Evan un « culvide ». Pour le bien du patient, ce cul doit être au plus vite empli !!! 🙂

– Photos : Petites baises parisiennes 2 / BrutesDeSexe

NOUVEAUTÉ – Dimanche 24 octobre à minuit : Bareback Cock Deep (NextDoorStudios)

L’art du deal, ou comment faire une belle plus-value grâce au sexe !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des situations et modèles méga sexe doublées d’une leçon essentielle sur la négociation contractuelle qu’aucune école de commerce n’enseigne. À ne pas manquer !

Zay Hardy a quelque chose qui pourrait vivement intéresser Leo Luckett : une pierre « magique » ! Zay affirme qu’elle donne à son possesseur le pouvoir d’avoir ce qu’il veut. Leo est sceptique jusqu’à ce qu’il pose ses mains sur la pierre et sente les mains de Zay sur ses épaules. En le regardant, il se rend compte que la pierre a peut-être bien des pouvoirs magiques : ce qu’il veut n’est-il pas de se faire baiser par le beau et ténébreux Zay ?…

– Photos : Bareback Cock Deep / NextDoorStudios

Jason Richards aime tout dans l’appartement qu’Elye Black lui a montré. Mais la liste d’attente des clients potentiels est si longue que Jason sait qu’il lui faudra user de sa créativité pour y emménager. Elye est de son côté prêt à favoriser Jason non sans recevoir en contrepartie quelque chose en retour. Jason comprend vite où Elye veut en venir et lui dit que son petit ami n’aimerait pas ça. Elye lui répond qu’il n’a pas besoin de tout raconter à son boyfriend et ajoute qu’il veut juste sa bite pour quelques minutes de baise. Ce sera leur secret…

– Photos : Bareback Cock Deep / NextDoorStudios

Même si la maison est un peu hors du budget de son client, Leo Luckett estime qu’il peut payer plus. Ce client, c’est Mathias qui aime la maison et kiffe Leo. Ce dernier est loin d’être insensible à Mathias. Il lui propose d’aller au lit pour officiellement tester son confort…

– Photos : Bareback Cock Deep / NextDoorStudios

Alors qu’il fait une estimation, l’entrepreneur Ricky Ridges a une vue « choquante » du client Connor Halsted qui sort de la douche. Mais quand Ricky livre son devis pour le travail que veut Connor, c’est au tour de ce dernier d’être choqué. Ce devis est trop élevé. Connor comprend qu’il devra négocier en faisant preuve d’audace. En voyant comment Ricky le lorgne, il sait comment s’y prendre…

– Photos : Bareback Cock Deep / NextDoorStudios

