Portfolio : Juanma López met sa superbe virilité au service de la marque Modus Vivendi

À 48 ans, le grand (1,90 m !), ténébreux et magnifiquement proportionné Espagnol Juanma López est des plus fantasmatiques dans la nouvelle publicité de la marque de sous-vêtements Modus Vivendi. Influencés que nous sommes chez PinkX par tous les beaux films que nous programmons, nous le verrions volontiers dans un MenAtPlay ! 🙂



Portfolio de Juanma López pour Modus Vivendi

Photographe : Joan Crisol

Mannequin lingerie et modèle nu, Juanma López est aussi et surtout professionnellement connu comme le dirigeant d’Exero Soluciones, une entreprise spécialisée dans la traduction de tous types de documents. Cela lui vaut de participer à des colloques, d’intervenir comme professeur dans des universités… et de présenter sur MultiLingual TV l’émission en langue espagnole TEP. Un physique qui en jette et une tête bien faite, on est bluffé ! Et quand on sait en plus qu’il adore les animaux (il a deux chiens et deux chats) et qu’il fut un ultra fan de l’Eurovision, on se dit que mieux que de le voir dans un porno, on adorerait l’avoir tout pour soi !!!