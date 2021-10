Enquêtes criminelles et dystopie à la sauce « Purge » parmi les films à ne pas manquer cette semaine sur PinkX ! (25 – 31 octobre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX !

Lundi 25 octobre à minuit : Drenched Vol 1 (MenAtPlay)

Tous les chemins qu’empruntent ces beaux mecs en costard-cravate mènent irréversiblement à des grosses bites, à des fesses bien arrondies et à des baises mémorables ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Deux Espagnols (Dani Robles, Sunny Colluci), deux Russes (Vadim Romanov, Dato Foland), deux Brésiliens (Andy Star, Andy Onassis), un Hollandais (Logan Moore), un Belge (Damon Heart), un Tchèque (Malek Tobias)… un casting international irrésistible, qui plus est rehaussé par des scénarios excitants ainsi que par des costumes bien coupés et seyants !

Pour se préparer à une audition afin de décrocher un rôle, le top canon Damon Heart emprunte un costume de son colocataire Logan Moore sans lui demander l’autorisation. Logan est un peu énervé, mais aussi très excité en voyant combien Damon porte bien son costume. Quand ce dernier lui demande en plus de lui donner la réplique tout en s’étant attaché à une chaise, Logan ne pense plus qu’à une chose…

Homme d’affaires soucieux d’entretenir sa forme, le viril Andy Onassis va régulièrement dans un club de gym. Ce qu’il n’y fait pas, c’est baiser sur place. C’est pourtant ce qui se passe quand il croise le beau blond Malek Tobias…

Après avoir renversé du champagne sur la braguette de Vadim Romanov, Andy Star lui extirpe sa très grosse bite pour s’en empiffrer par tous les trous !

Business man des plus sexy, Logan Moore suscite la convoitise. Dans le sauna qu’il fréquente, il tape dans l’œil de Sunny Colucci. Celui-ci le drague, mais Logan se rhabille dans les vestiaires. Mais l’autre insiste et Logan craque : il se retrouve en costard dans le Jacuzzi avec le délicieux cul de Sunny au bout de la langue et de la queue !

Le contremaître Dato Foland est furieux. L’homme d’affaires Dani Robles prétexte des erreurs sur le plan de construction pour refuser de le payer. Dani s’exprime de façon si arrogante que Dato va lui rabattre le caquet en lui enfonçant sa langue dans sa bouche. Dani apprécie d’être rudoyé de la sorte…

Mardi 26 octobre à minuit : My Brother’s Keeper (CockyBoys)

Dans la fraternité des CockyBoys, les gars s’aident mutuellement pour l’amour, la vie et bien sûr, le SEXE ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Le minuscule – et très sexy ! – Cole Claire se fait merveilleusement défoncer dans deux scènes !! Sa jouissance est des plus communicatives !!! Quant à Calvin Banks, également dans deux scènes, il a une grosse bite fantasmatique !

Au milieu des fougères, Cole Claire prend son pied en se faisant passionnément baiser par Taylor Reign !

Cole Claire a ensuite droit à la vigueur surdimensionnée de Calvin Banks !

Levi Karter et Asher Hawk se connaissent depuis plusieurs années. Ils ont déjà tourné au sein de CockyBoys dans un trio et un duo. Ils sont très heureux de se retrouver !!!

Troy Accola et Calvin Banks ont eux aussi déjà fait ensemble une scène. À l’époque, Troy était seulement passif. Cette fois-ci leur relation est sous le signe de la versatilité !

Mercredi 27 octobre à minuit : Salty Boys (NakedSword)

Sur un bateau ou sur la plage, nos mecs sont très chauds sous le soleil. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : De bonnes baises systématiquement en extérieur !

Cesar Rossi et Nick Milani ne peuvent pas se quitter des mains et de la bouche quand ils sentent l’air iodé…Nick n’attend pas longtemps pour avoir la queue vigoureuse de Cesar…

Versatile, Cesar Rossi s’offre, croupe relevé et cuisses écartées, aux coups de reins de Scott DeMarco !

Valentin Petrov se régale de Damien Crosse en lui bouffant le cul, puis en le sodomisant passionnément à l’arrière du bateau !

Après un 69 ans dans le sable, le tatoué Sean Duran lève les jambes pendant que la bite de Jay Seabrook disparaît en lui. Puis c’est à son tour de marteler profondément Jay dans son trou !

Jeudi 28 octobre à minuit : 3 Can Play That Game (NextDoorBuddies)

Pourquoi se contenter d’être à deux quand on peut s’éclater à trois ?! Quatre trios sans capote.

Le pinkplus : Que des trios avec des mecs hyper sexe !

En voyant leur plombier, Quin Quire et son partenaire Dalton Riley décident de se le taper. Couple ouvert au maximum, ils convainquent Justin Matthews de laisser tomber son taf pour baiser avec eux. Justin est hésitant, mais l’heure tourne alors autant s’envoyer en l’air…

En choisissant une pimpante auberge pour y séjourner, Spencer Laval est très bien tombé : les propriétaires, Dante Colle et Donte Thick, sont fiers du niveau de service personnalisé qu’ils offrent à chaque client. En particulier ceux qui sont aussi désirables que Spencer. Celui-ci découvre ainsi très vite ce que le terme « service complet » signifie exactement…

Que faire quand les deux mecs qu’on fréquente se rencontrent ? Ça peut être explosif ou jouissif. Le musclé Alex James est depuis quatre ans avec Dominic Green et depuis trois mois il sort en secret avec Lance Ford. Quand celui-ci apprend la vérité, il culpabilise : ne serait-il qu’un briseur de ménage ? Mais Dominic est étonnamment calme. En fait, cette situation lui donne une idée sur la façon de pimenter sa vie sexuelle avec Alex…

Quand Will Braun découvre ce que ses colocataires font quand ils se faufilent en douce, sans lui, il leur demande pourquoi ils ne l’avaient jamais invité à se joindre à leur plan cul. Anthony Moore et Michael Jackman lui répondent qu’ils pensaient qu’il était trop prude pour y participer. Mais à voir comment Will empoigne déjà leur bite, ils savent ce qu’il en est !…

NOUVEAUTÉ – Vendredi 29 octobre à minuit : FBI Frisky Boys Investigation – Épisodes 1 à 3 (FrenchTwinks)

Qui ment, qui dit la vérité, qui est le coupable, quel est le mobile du crime ? Autant de questions auxquelles un agent de police très spécial, campé par une drag-queen charismatique (Tatyana Clakson), est chargé de répondre grâce à un interrogatoire vicieux des suspects qui débouche souvent sur des flashbacks torrides. Trois duos sans capote.

Le pinkplus : FBI: Frisky Boys Investigation est la nouvelle série de FrenchTwinks réalisée dans un style déjanté et parodique mêlant humour, suspense, trahisons, chantages et sexe torride.

Paul Delay, Justin Leroy et Lucas Bouvier se retrouvent au commissariat. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir leurs alibis très coquins !

On découvre comment Paul Delay et Lucas Bouvier se sont retrouvés à coucher ensemble et à quel point leur jeu de bondage a dégénéré… Seront révélés le mobile du crime, l’identité de la victime et le nom du coupable. (Ne pas spoiler en commentaire SVP)

Bastien Leray et Justin Leroy sont au cœur d’une enquête pour vol de voiture qui s’annonce aussi chaude que complexe…

NOUVEAUTÉ – Samedi 30 octobre à minuit : Take Me To Gripland (Hot House)

Sur les plateaux de tournages porno, il n’y a pas que les acteurs qui y baisent. Entre deux prises, les techniciens et le réalisateur se soulagent gaiement !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting multiethnique des plus sexe – qu’est-ce qu’Arad est beau !! – pour un film qui donne envie de travailler dans l’industrie du X.

Machinistes parmi les plus réputés de l’industrie du porno gay US, Arad Winwin et Austin Avery ne peuvent s’empêcher de baiser quand le réalisateur crie « Coupez ! » En mode passif, Austin est une bouche et un cul à disposition d’Arad !…

Nic Sahara et Adrian Hart travaillent dur dans le studio porno pour préparer le prochain film. Nic décide de faire une pause sexe…

Le réalisateur DillonDiaz et le machiniste Austin Avery recherchent de nouveaux espaces pour tourner une scène. Quand ils trouvent ce qu’ils cherchent, ils se mettent à imiter ce que vont tourner les acteurs porno…

Nouveau dans le métier, Devin Franco est appelé par son collègue Johnny Ford pour l’aider à nettoyer un plateau de tournage. Ce faisant, ils se frôlent, se touchent et se baisent…

NOUVEAUTÉ – Dimanche 31 octobre à minuit : Fucking Berlin – Behind La Purga XXX (YoungBastards-Spritzz)

Pour pacifier une Europe sous pression économique et sociale, toute forme de sexualité devient légale pendant La Purge, une nuit par an en Allemagne, à Berlin. Lors de cette nuit, un couple gay en crise est traqué par un trio pervers. Trios et partouzes avec capote.

Le pinkplus : Documentaire agrémenté de scènes pornos, Fucking Berlin – Behind La Purga XXX s’attache à nous faire découvrir la personnalité de six porn stars espagnoles pendant leur tournage de The Purge XXX, la parodie porno gay du blockbuster American Nightmare.

Angel Cruz, Josh Milk et Valentino Ribas sont les membres d’un gang qui attend avec impatience La Purge. Ils sont tellement excités qu’ils ne peuvent s’empêcher de baiser ensemble juste avant…

Couple en crise Rafa Marco et Abraham Montenegro se retrouvent dans le mauvais quartier au mauvais moment ! Lorsqu’ils voient le trio masqué et armé, ils savent que personne ne les libèrera de la débauche. Rapidement capturés, ils deviennent avec un autre captif, Dominique Kenique, objets de plaisir…

Rafa Marco et Abraham Montenegro savent que leur survie dépend de leur obéissance. Cela passe par l’utilisation de godes remplaçant les manches d’un babyfoot…

