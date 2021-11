FOREVER FALCON : Eric Hanson et d’autres stars Falcon des années 1990 sont aussi au programme de PinkX cette semaine ! (22 – 28 novembre)

Entre nouveautés et rediffusions, une semaine sur PinkX qui célèbre aussi les 50 ans de FALCON avec un film sorti en 1998 provenant du légendaire studio : French Connections Part 1 : Temptation. Tourné en France, il initia les blockbusters internationaux de Falcon tournés sur place.



FOREVER FALCON – Lundi 22 novembre à minuit : French Connections Part 1 : Temptation (Falcon Studios)

En France, un couple d’Américains est aux prises au doute et à la tentation… Un trio et trois duos avec capote + Un duo consistant en des fellations et anulingus. Notons que la version diffusée n’est celle de la VHS qui contient les passages ultra-hard de fist, de godage et de lavement !

Le pinkplus : Venant illustrer la cinquième partie de notre spécial FOREVER FALCON | 50e anniversaire de FALCON STUDIOS : Toujours plus de magnificence (1994-2004), French Connections a marqué le début des blockbusters internationaux de Falcon tournés sur place. Un triomphe pornographique réalisé par John Rutherford et porté par un excellent mix de Français, de Belges, d’Américains et d’Allemands. Cette première partie et sa seconde, French Connections Part 2 : Conquest, sont dès maintenant – et jusqu’à la fin du mois de janvier 2022 – en illimité sur Pinkflix.

Quelque part en France. Le beau blond Brennan Foster et le brun top canon Eric Hanson s’embrassent, se caressent, se déshabillent. Eric suce amoureusement Brennan qui lui rend la pareille. Eric le baise ensuite… Quelque chose perturbe toutefois l’harmonie du couple. Issu d’une famille richissime, Brennan doit choisir entre son amant ou se contenter de suivre le parcours qui lui a tracé son père.

– Photos : French Connections Part 1 : Temptation / Falcon Studios

Pour prendre du recul, Brennan s’isole avec Eric dans un château appartenant à son père en dehors de Paris. Les premiers jours, les deux hommes sont heureux de tout partager. Mais Eric finit pas s’ennuyer, il a envie d’aller à Paris et il quitte en douce le château. Brennan demeure indécis : veut-il choisir l’amour et être rayé de l’histoire de sa famille ou quitter Eric, poursuivre ses études et se marier avec une riche héritière ?

– Photos : French Connections Part 1 : Temptation / Falcon Studios

Après avoir fait de l’auto-stop, Eric se retrouve à Paris. Sur l’esplanade du Trocadéro, il est abordé par un séduisant Français, Antonio Romano. Les deux hommes sympathisent, Antonio lui fait une visite de quartiers touristiques et il finit par l’emmener chez lui. Là, ils font très l’amour, Antonio éprouvant un plaisir intense à se faire sodomiser par le bel Américain.

– Photos : French Connections Part 1 : Temptation / Falcon Studios

Cependant, Brennan est à Paris à la recherche d’Eric. Il rencontre un expatrié américain, Colby Taylor, qui l’emmène dans un lieu où il a toutes les chances d’y retrouver son mec. ce lieu est le sex-club The Bunker. Errant dans ce labyrinthe, Brennan observe. Un beau brun passif, Nick Chevalier, se fait à tour de rôle trouer par les TBM Virgil Sinclair et Colby.

– Photos : French Connections Part 1 : Temptation / Falcon Studios



Brennan mate ensuite Thom Barron se faire défoncer sur un sling par la grosse bite du viril Jared Wright. Et ce dernier être à son tour labouré par un Thom encore mieux monté et revanchard !

– Photos : French Connections Part 1 : Temptation / Falcon Studios

Un remarque innocemment pervers de Colby sur l’idée de gagner de l’argent en faisant comme lui le tapin convainc Brennan de s’y essayer. Alors qu’il attend debout contre un mur avec un regard aguicheur, il est remarqué par un mec en costard, Buck Meadows… Dans un appart, Brennan se fait bouffer le cul, sucer. Il échappe heureusement à la défonce anale : le sexe de Buck est si gros que Brennan en aurait été déchiré !… À suivre dans French Connections Part 2 : Conquest sur Pinkflix.

– Photos : French Connections Part 1 : Temptation / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Mardi 23 novembre à minuit : Culs de lopes à limer (CrunchBoy)

Quel est le point commun entre Bastian, Tom et Adam ? ils kiffent les grosses bites qui font ressortir leur besoin vital d’être sodomisés ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : L’homme a en lui beaucoup de la chienne !!! 😉

Colombien installé à Prague, Bastian Karim profite de son passage à Paris pour contacter CrunchBoy : il veut tourner avec un lascar TBM qui puisse le remplir à donf. Mission accomplie avec Steph Killer…

– Photos : Culs de lopes à limer / CrunchBoy

Pour son deuxième shoot avec CrunchBoy, Bastian Karim se fait niquer par un autre queutard XL : Tim Cosla !

– Photos : Culs de lopes à limer / CrunchBoy

Pour son premier porno, Tom Snow se fait défoncer par Juan Florian !

– Photos : Culs de lopes à limer / CrunchBoy

À Manchester, dans une piaule, Jamie Young nique profond son sex-friend Adam Power !

– Photos : Culs de lopes à limer / CrunchBoy

Mercredi 24 novembre à minuit : Take Me To Gripland (Hot House)

Sur les plateaux de tournages porno, il n’y a pas que les acteurs qui y baisent. Entre deux prises, les techniciens et le réalisateur se soulagent gaiement !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting multiethnique des plus sexe – qu’est-ce qu’Arad est beau !! – pour un film qui donne envie de travailler dans l’industrie du X.

Machinistes parmi les plus réputés de l’industrie du porno gay US, Arad Winwin et Austin Avery ne peuvent s’empêcher de baiser quand le réalisateur crie « Coupez ! » En mode passif, Austin est une bouche et un cul à disposition d’Arad !…

– Photos : Take Me To Gripland / Hot House

Nic Sahara et Adrian Hart travaillent dur dans le studio porno pour préparer le prochain film. Nic décide de faire une pause sexe…

– Photos : Take Me To Gripland / Hot House

Le réalisateur DillonDiaz et le machiniste Austin Avery recherchent de nouveaux espaces pour tourner une scène. Quand ils trouvent ce qu’ils cherchent, ils se mettent à imiter ce que vont tourner les acteurs porno…

– Photos : Take Me To Gripland / Hot House

Nouveau dans le métier, Devin Franco est appelé par son collègue Johnny Ford pour l’aider à nettoyer un plateau de tournage. Ce faisant, ils se frôlent, se touchent et se baisent…

– Photos : Take Me To Gripland / Hot House

Jeudi 25 novembre à minuit : Bareback Cock Deep (NextDoorStudios)

L’art du deal, ou comment faire une belle plus-value grâce au sexe !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des situations et modèles méga sexe doublées d’une leçon essentielle sur la négociation contractuelle qu’aucune école de commerce n’enseigne. À ne pas manquer !

Zay Hardy a quelque chose qui pourrait vivement intéresser Leo Luckett : une pierre « magique » ! Zay affirme qu’elle donne à son possesseur le pouvoir d’avoir ce qu’il veut. Leo est sceptique jusqu’à ce qu’il pose ses mains sur la pierre et sente les mains de Zay sur ses épaules. En le regardant, il se rend compte que la pierre a peut-être bien des pouvoirs magiques : ce qu’il veut n’est-il pas de se faire baiser par le beau et ténébreux Zay ?…

– Photos : Bareback Cock Deep / NextDoorStudios

Jason Richards aime tout dans l’appartement qu’Elye Black lui a montré. Mais la liste d’attente des clients potentiels est si longue que Jason sait qu’il lui faudra user de sa créativité pour y emménager. Elye est de son côté prêt à favoriser Jason non sans recevoir en contrepartie quelque chose en retour. Jason comprend vite où Elye veut en venir et lui dit que son petit ami n’aimerait pas ça. Elye lui répond qu’il n’a pas besoin de tout raconter à son boyfriend et ajoute qu’il veut juste sa bite pour quelques minutes de baise. Ce sera leur secret…

– Photos : Bareback Cock Deep / NextDoorStudios

Même si la maison est un peu hors du budget de son client, Leo Luckett estime qu’il peut payer plus. Ce client, c’est Mathias qui aime la maison et kiffe Leo. Ce dernier est loin d’être insensible à Mathias. Il lui propose d’aller au lit pour officiellement tester son confort…

– Photos : Bareback Cock Deep / NextDoorStudios

Alors qu’il fait une estimation, l’entrepreneur Ricky Ridges a une vue « choquante » du client Connor Halsted qui sort de la douche. Mais quand Ricky livre son devis pour le travail que veut Connor, c’est au tour de ce dernier d’être choqué. Ce devis est trop élevé. Connor comprend qu’il devra négocier en faisant preuve d’audace. En voyant comment Ricky le lorgne, il sait comment s’y prendre…

– Photos : Bareback Cock Deep / NextDoorStudios

NOUVEAUTÉ – Vendredi 26 novembre à minuit : Back To Backroom (HPG)

Traumatisés par le confinement, ils rattrapent le temps perdu ! Un trio et un duo sans capote.

Le pinkplus : Un casting sexy !



Andrea Highx, Sandro Rodriguez et Nils Angelson sont déterminés à ne plus rien s’interdire !

– Photos : Back To Backroom / HPG

Wicked et Alexis Tivoli s’apprécient trop pour ne pas céder à leurs pulsions trop longtemps contenues !

– Photos : Back To Backroom / HPG

NOUVEAUTÉ – Samedi 27 novembre à minuit : Towel Boy (Hot House)

Découvrez ce spa secret de Palm Springs où les employés sont au diapason d’une clientèle vicelarde. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Que de beaux mecs !!!! Avec une mention spéciale à Arad Winwin qui est vraiment magnifique. L’histoire mondiale retiendra-t-elle que l’Iran des Mollahs nous a donné l’une des plus grande stars de l’industrie du X gay ?



Cade Maddox séduit Andy Taylor, un des employés dédiés aux serviettes, en incitant d’abord le jeune homme à découvrir sa grosse bite. Un argument de poids pour que le minet cambre la croupe et accueille ses virils coups de boutoir !

– Photos : Towel Boy / Hot House

Dylan Hayes vient de commencer son travail de garçon aux serviettes. Max Konnor, le propriétaire du spa, est curieux de voir comment l’employé se comporte avec les clients. Alors il baisse son Speedo, révélant son énorme bite. Dylan l’entoure immédiatement de ses lèvres…

– Photos : Towel Boy / Hot House

Austin Avery est dans la salle de gym quand le joli Logan Cross lui fournit une serviette. Excité, Austin lui offre à voir sa bite dure. Une offre alléchante que l’employé du spa ne va pas refuser !…

– Photos : Towel Boy / Hot House

Masseur attitré du spa, Arad Winwin plaît emportement à Logan Cross qui a un plan pour le séduire. Alors qu’il réapprovisionne en serviettes la salle de massage, il parle à Arad d’une récente blessure. Arad lui offre un massage, qui se transforme rapidement en une séance de profonde sodomie !

– Photos : Towel Boy / Hot House

Lorsque Max Konnor rentre d’une longue journée de travail, il trouve son partenaire Tristan Hunter en train de nager dans leur piscine. Désireux d’aider son homme à se déstresser, Tristan lui suce la bite puis il le laisse faire ce qu’il veut de son beau cul serré !

– Photos : Towel Boy / Hot House

NOUVEAUTÉ – Dimanche 28 novembre à minuit : Obedient Lads Get Hot White Loads (YoungBastards/Spritzz)

Qu’ils le veuillent ou non, ils sont au service de leurs maîtres !

Le pinkplus : Des scène variées, délicieusement fetish.



Yah-Jil a une livraison spéciale pour Dan Darkwood, sous la forme de Yago Sinner, jeune captif en érection aux yeux bandés…

– Photos : Obedient Lads Get Hot White Loads / YoungBastards/Spritzz

Master Aaron est le genre de types avec qui on évite de se prendre la tête. C’est un méchant qui sait vous faire misère si on se refuse à lui. David Luca le sait que trop bien !…

– Photos : Obedient Lads Get Hot White Loads / YoungBastards/Spritzz

James Silver attend depuis un moment, nu et enchaîné sur la croix. Mais c’est voulu. Yah-Jil aime que les mecs qui son dans son donjon ne sachent pas ce qui va exactement leur arriver. Leur anxiété les fait bander plus dur que d’accoutumée !…

– Photos : Obedient Lads Get Hot White Loads / YoungBastards/Spritzz

David Lucas obéit avec joie quand Diego Crown et Dan Darkwood décident de lui trouer la face à tour de rôle…

– Photos : Obedient Lads Get Hot White Loads / YoungBastards/Spritzz

Nu et attaché, Jack Green attend d’être utilisé par Danny Montero telle une poupée de chair qui dit toujours « oui » !…

– Photos : Obedient Lads Get Hot White Loads / YoungBastards/Spritzz

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.