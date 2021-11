Sûr de ce qu’il veut et de son charme, le jeune et viril Ettore Tosi séduit Pietro Cattani, un mec mûr, beau comme un dieux et monté comme un âne…

Beau mec mûr limé est l’une des scènes torrides de Hotel Italia, le superbe film de Lucas Kazan. Dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix !