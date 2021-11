Studio américain qui met en valeur les Asiatiques, PeterFever nous a habitué aux parodies, allant de la comédie romantique (Sexy Rich Gaysians), aux sagas marvéliennes (GayVengers, The Black Panda) sans oublier le drame urbain et trash (The Deuce). Des parodies qui ont toutes été diffusées sur PinkX ! 🙂 Avec The Sexpig Game, Danny Zeeman, le PDG de PeterFever, veut expressément proposer un contrepoint radical et engagé à Squid Game. L’homophobie de la série sud-coréenne au succès mondial l’a profondément déçu…

Danny Zeeman en veut aux scénaristes de Squid Game : « Comme beaucoup dans la communauté LGBTQ, j’ai été déçu par cette série, notamment à cause de sa représentation homophobe des « gays américains » perçus comme des VIP maléfiques payant pour regarder les gens mourir dans les jeux, et par la tentative de viol homo du seul personnage « bien » de la série, le policier. Avec l’aide de nos excellents acteurs et toute l’équipe de PeterFever, nous avons entrepris de déformer ce récit pour en enlever les stéréotypes négatifs sur la communauté LGBTQ. Notre parodie ridiculise l’absurdité de l’original tout en réussissant à capturer les fantasmes hot et sexe qui viennent à l’esprit entre les gardes, les joueurs et les VIP ! »

De gauche à droite : Dane Jaxson, Nolan Knox, Trent Marx (alias le mannequin et ex-vedette de la téléréalité Jakk Maddox), Rave Hardick et Danny Ice.

Au vu de la première scène de The SexPig Game, avec le TTBM Rave Hardick, le mignon passif Dane Jaxson et Nolan Knox, il s’agit d’un jeu attrayant et risqué, où l’on peut gagner très gros grâce au sexe. Ce jeu attire les « porcs » et autres accros au sexe les plus sexy de la ville…

– Photos : The SexPig Game / PeterFever

