FOREVER FALCON | 50e anniversaire de FALCON STUDIOS : Interview exclusive de Tim Valenti

À la tête de FALCON STUDIOS depuis janvier 2016, Tim Valenti a un parcours romanesque. Natif d’Hawaï et fils d’un journaliste sportif doublé d’un publicitaire reconnu, il a côtoyé des célébrités telles qu’Ava Gardner et Frank Sinatra. Au lycée Punahou de Honolulu, il a pu croiser un élève qui deviendra le président des États-Unis d’Amérique : Barack Obama. Ancien enfant de chœur et diplômé en communication à l’Université jésuite de San Francisco, Valenti a fait son coming-out vers ses 20 ans. Il a travaillé pour des radios locales, dans des night-clubs, à la réception d’une agence de publicité… et en 1996, il a cofondé la boîte de com CUBIK MEDIA. Sa première cliente fut la veuve de Jim Mitchell, un pionnier du X hétéro. Elle désirait que les productions de son défunt mari aient une présence remarquée et sécurisée sur le Net. Un autre des premiers clients de CUBIK fut EIDOS ENTERTAINMENT, le fabriquant du fameux jeu vidéo Tomb Raider. Visionnaire, Valenti a adapté au porno gay la campagne publicitaire du jeu vidéo qui utilisait le streaming, ce qui a donné naissance en 1999 à THE NAKEDSWORD NETWORK. L’ensemble comprend notamment la plate-forme NAKEDSWORD, surnommée le « NETFLIX du X gay« . Dans le cadre du 50e anniversaire de FALCON STUDIOS, nous nous devions de lui donner la parole…

Flashback : le producteur fut à Paris lors du tournage de Paris Perfect, notre coproduction avec NAKEDSWORD, ainsi que pendant les PinkX Gay Video Awards 2017.

FUTUR

Via des acquisitions et des fusions, FALCON réunit sous son nom plusieurs studios de renom. Est-ce que tout comme RAGING STALLION ou HOT HOUSE, NAKEDSWORD est lui aussi voué à devenir une ligne de FALCON ?

En fait, l’ensemble de l’entreprise s’appelle désormais FALCON I NAKEDSWORD. RAGING STALLION, HOT HOUSE, FETISH FORCE, etc., Tous se retrouvent désormais sous l’égide de FALCON I NAKEDSWORD. Nous avons fait ce changement il y a environ un an, pour refléter le cœur de notre activité. Avec autant de studios à gérer, nous avons pensé que le groupe avait besoin d’un nom précis pour décrire la société que nous sommes devenus au cours des cinq dernières années, depuis que j’ai repris FALCON.

FALCON I NAKEDSWORD constitue l’une des parties gays du géants de l’internet porno AEBN. Il y a une dizaine d’années, AEBN avait la volonté de commercialiser un stimulateur d’orgasme à l’aide d’un joystick. Cela a officiellement été abandonné. Mais y-a-t-il en chantier la création de sexbots, et plus particulièrement de FALCON sexbots ? 🙂

Haha, non, je peux vous assurer qu’il n’y a actuellement aucun plan pour des sexbots chez FALCON I NAKEDSWORD. Nous nous concentrons uniquement sur le fait de montrer aux téléspectateurs la réalité !

Plus généralement, comment voyez-vous FALCON à court et moyen terme ? Pensez-vous à des choses qui nous semblent complètement dingues mais qui apparaîtront, une fois réalisées, comme visionnaires ?

Souvent, moi ou quelqu’un de mon équipe, nous avons une idée de film qui apparaît un peu dingue. Mais nous essayons toujours de sortir des sentiers battus et de faire de nouvelles choses. Donc tout est relatif. Par exemple, si le fondateur originel de FALCON, Chuck Holmes, voyait ce que nous faisons aujourd’hui, il penserait que nous sommes fous. Mais ça marche pour nous.

PRÉSENT

Président de FALCON I NAKEDSWORD, président d’autres sociétés liées à la communication, membre actif au sein d’associations LGBTQ+, dont Pineapple qui vient en aide aux acteurs porno en dépression, disposez-vous au moins une fois dans l’année de 24 heures d’affilée rien que pour vous ? Sans être tenu par des obligations professionnelles, associatives et communautaires ? Qu’est-ce qui vous plaît tant d’être aussi sollicité ? La plaisir d’avoir un rôle actif dans la société ?

Eh bien, c’est dans ma nature que de vouloir mettre la main à la pâte dans de nombreuses choses différentes. Mais c’est surtout grâce à ma grande équipe. Nous pouvons faire tant de choses et jouer un rôle si actif dans notre communauté. Je ressens la responsabilité d’être en charge de ces marques et studios pour m’assurer que nous faisons tout notre possible pour notre communauté et nos performeurs.

Comment définissez-vous votre métier de producteur exécutif ? Êtes-vous directif ? Est ce que vous contrôlez tout ? Ou déléguez-vous le plus souvent ?

Chaque projet est différent, parfois j’ai une idée et un concept que je veux déployer, et je rassemble la bonne équipe pour y arriver. D’autres fois, un réalisateur me présentera un film puis le casting, les lieux, etc. C’est vraiment un effort de collaboration, mais je suis très impliqué dans l’ensemble du processus, à chacune de ses étapes.

On remarque que les productions actuelles chez FALCON I NAKEDSWORD tiennent véritablement compte de ce qui s’était dit l’année dernière, lors du mouvement #BlackLivesMatter. Ce faisant, n’est-ce pas en contradiction avec le « style FALCON » que Chuck Holmes avait paraît-il défini dans son testament.

Ma responsabilité est avant tout envers la communauté. Je me dois de faire grandir et évoluer la marque afin qu’elle ne soit pas figée dans les années 70 et dans ce que le fondateur originel voulait qu’elle soit. Je suis fier de dire que FALCON représente aujourd’hui la diversité que nous voyons dans la communauté et non pas la vision étroite de ce qu’une personne aurait pu trouver hot dans les premiers jours de la création du studio.

Comment êtes-vous avec les exclusifs FALCON. Très protecteur ? Ont-ils un revenu mensuel fixe ? Peuvent-ils faire autant de OnlyFans qu’ils veulent ? Y-a-t’il quelqu’un chez FALCON qui vient les aider pour gérer les réseaux sociaux et tous les protocoles sanitaires auxquels ils sont tenus ?

Oui à toutes les questions. Nous faisons de notre mieux pour les protéger et les conseiller. Nos exclusifs ont un certain nombre de scènes qui leur sont garanties. Ils peuvent créer leur propre contenu sur OnlyFans et nous avons mis en place des protocoles de tests stricts pour tous les modèles que nous castons, qu’ils soient ou non des exclusifs. Nous aidons nos exclusifs en utilisant toutes nos ressources possibles.

Les tournage ont repris, avec des protocoles sanitaires renforcés… Qu’est-ce que vous a appris la pandémie du CODID-19 ?

Nous avons appris à être encore plus créatifs et nous avons trouvé un moyen de prospérer. Nous testons tout le monde pour le COVID et suivons les directives les plus strictes pour toutes nos productions. Nous avons appris à continuer d’avancer en période d’incertitude, à nous adapter rapidement aux changements et à offrir aux gens un contenu captivant même si nous ne pouvions pas le produire en personne. Je suis très fier de toute mon équipe et de la façon dont nous avons travaillé ensemble et traversé une année difficile.

Quelle est actuellement la place du DVD ? Est ce vraiment la toute fin comme on nous l’annonce depuis plus de 10 ans ?

C’est vrai, le DVD était censé être mort depuis longtemps. FALCON a un énorme catalogue de DVD, anciens et nouveaux, et NAKEDSWORD en a également une quantité considérable. Étonnamment, le DVD est toujours une véritable source de profit pour notre entreprise et nous ne nous en débarrasserons pas de sitôt. Il y a encore beaucoup de gens qui ne veulent tout simplement pas regarder du porno sur leur téléphone ou sur leur ordinateur.

Pour fêter le cinquantenaire de FALCON, cinq DVD Icons sont sortis, chacun étant un best of de scènes par décennie.

NOSTALGIE ?

Que reste il aujourd’hui du natif d’Hawaii qui se baignait avec Ava Gardner, qui rencontrait Frank Sinatra ?

Je serai toujours dans l’âme ce gamin d’Hawaï. J’ai pu vivre de nombreuses vies depuis lors, mais peu importe où je vais dans le monde, ou à quel point je suis occupé, Hawaï est toujours mon endroit préféré. À chaque fois que j’y vais, je me sens comme à la maison !

Que reste-il de son éducation catholique ?

Pas grand chose, je peux vous l’affirmer. C’était une autre vie ! haha !!!



Qu’éprouve celui qui avait monté sa boîte de com, qui a travaillé avec la veuve d’un pionnier du X hétéro et qui s’est occupé de promouvoir l’iconique Lara Croft ?

Il est plus affamé que jamais pour continuer à innover, à avancer, à la fois personnellement et dans les affaires. J’ai toujours la même énergie et les mêmes ambitions que lorsque j’ai commencé dans l’industrie du porno il y a plus de 20 ans. Je ne ralentirai pas de sitôt.

Êtes-vous toujours en contact avec Chris Ward, le fondateur de RAGING STALLION et précédent PDG du groupe FALCON ? Qu’est-il devenu ?

Chris est un gars formidable et il profite de sa retraite. Nous communiquons encore, de temps en temps, mais pas régulièrement. Il s’amuse pendant que je fais tout le travail, haha. Non je plaisante, c’est la partie amusante !

Merci !

2018, 2019 et 2020, Tim Valenti a répondu présent aux GayVN Awards, l’un des Oscars du X gay US les plus réputés. Il s’est vu décerner l’année dernière un Hall of Fame !!!